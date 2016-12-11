«Ливерпуль» и «Вест Хэм» устроили голевую перестрелку. Мхитарян принес победу «МЮ» (ВИДЕО)

«Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 2:2

Команды весело поиграли в Ливерпуле, забив друг другу по два мяча. Счет открыл Лаллана, затем гостей вперед вывели Пайет и Антонио. Мяч Ориги позволил «Ливерпулю» не проиграть.

Текстовая трансляция: «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:0

Генрих Мхитарян забил победный гол великолепным ударом в верхний угол!

«Челси» – «Вест Бромвич» – 1:0

«Челси» выиграл девять матчей подряд. Красавцы! Но до рекорда (14 у «Арсенала» в 2002 году) еще пока далековато. А Диего Коста забил 6 голов из последних 9 ударов в створ ворот. Кроме того, у испанца великолепный показатель по «гол плюс пас» – 17 очков (12 + 5).

Вот такие гости сегодня были на игре: