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Челси - Вест Бромвич

11.12.2016, Воскресенье, 15:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 15 тур Челси - Вест Бромвич
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 22:45 Челси 2:2 Вест Бромвич
3 тур
23 августа, воскресенье 15:30 Вест Бромвич 2:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
37 тур
18 мая, понедельник 22:00 Вест Бромвич 3:0 Челси
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Челси 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
11 февраля, вторник 23:59 Вест Бромвич 1:1 Челси
11 тур
9 ноября, суббота 19:00 Челси 2:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
2 марта, суббота 19:00 Челси 1:0 Вест Бромвич
12 тур
17 ноября, суббота 19:00 Вест Бромвич 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 19:00 Вест Бромвич 1:0 Челси
2 тур
20 августа, суббота 20:30 Челси 2:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:3 Челси
1 тур
14 августа, суббота 20:30 Челси 6:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
19 тур
26 декабря, пятница 16:00 Челси 2:0 Вест Бромвич
13 тур
15 ноября, суббота 20:30 Вест Бромвич 0:3 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 11 декабря 2016, 15:32

    Челси чемп )

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    Рейтинг: +585

    tilvan > Mr Abdullaev 11 декабря 2016, 16:25

    рано говорить, еще и половины сезона не прошло

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