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Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 11 декабря 2016
Челси
11.12.2016, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
76'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
Желтая карточка
Н. Матич
88'
84'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Брант
Замена
Б. Иванович
️️️️
Э. Азар
79'
78'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
М. Филлипс
78'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
76'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
В. Мозес
74'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
63'
56'
Желтая карточка
К. Якоб
51'
Желтая карточка
К. Доусон
Желтая карточка
Н. Канте
48'
29'
Желтая карточка
Г. Маколи
19'
Желтая карточка
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
24
Даррен Флетчер
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
19
Коста
4-4-1-1
12
Фостер
12
Ньом
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
25
Филлипс
24
Флетчер
11
Брант
22
Якоб
7
Моррисон
23
Рондон
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
10
Азар
20
Иванович
20
Иванович
10
Азар
11
Мозес
4
Фабрегас
4
Фабрегас
11
Мозес
7
Моррисон
89
Шадли
89
Шадли
7
Моррисон
25
Филлипс
16
МакКлин
16
МакКлин
25
Филлипс
11
Брант
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
11
Брант
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Алекс Палмер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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