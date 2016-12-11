«Краснодар» может заработать на переходе Ахмедова в китайский клуб 7-8 миллионов

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов может продолжить карьеру в китайском клубе «Шаньдун Лунен». По информации источника, сумма сделки оценивается в 7-8 миллионов евро. Отмечается, что сделка на данный момент не завершена, однако предметный интерес к игроку существует.

Добавим, что руководство «быков» готово отпустить футболиста в другую команду. В нынешнем сезоне Ахмедов провел за «Краснодар» в РФПЛ 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.