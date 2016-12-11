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    «Краснодар» может заработать на переходе Ахмедова в китайский клуб 7-8 миллионов

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов может продолжить карьеру в китайском клубе «Шаньдун Лунен». По информации источника, сумма сделки оценивается в 7-8 миллионов евро. Отмечается, что сделка на данный момент не завершена, однако предметный интерес к игроку существует.

    Добавим, что руководство «быков» готово отпустить футболиста в другую команду. В нынешнем сезоне Ахмедов провел за «Краснодар» в РФПЛ 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2016 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 11 декабря 2016, 18:46

      Очень добротный игрок,но за такие деньги можно и отпустить с наилучшими напутствиями,а вообще интересно будет понаблюдать за Каснодаром в это трансферное окно,учитывая все возможные потери.

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