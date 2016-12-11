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    • Дубль Игуаина решил судьбу туринского дерби. «Наполи» забил 5 голов в Кальяри (ВИДЕО)

    Дубль Игуаина решил судьбу туринского дерби. «Наполи» забил 5 голов в Кальяри (ВИДЕО)


    4.5
    Голосов: 2
    11.12.2016 19:00
    В первом итальянском матче дня «Наполи» не оставил шансов «Кальяри», вбив ему пять безответных мячей. Туринское дерби с трудом выиграл фаворит.

    «Торино» – «Ювентус» – 1:3

    В туринском дерби ждал хоть какой-то интриги и даже дождались ее после гола Белотти на 16-й минуте. Впрочем, совсем скоро Игуаин сравнял счет, но «Ювентус» до заключительной десятиминутки не мог выйти вперед. Наконец, забил Игуаин, а точку поставил Пьянич.

    Вот как это было:

    «Кальяри» – «Наполи» – 0:5

    Тут тоже было на что посмотреть. Пять отличных голов на любой вкус!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: gazzetta.it
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 13 декабря 2016, 01:09

      наполи топ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 11 декабря 2016, 23:58

      Юве повезло.Торино держалься почти до конца.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 11 декабря 2016, 19:19

      Катком прошлись

      0
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