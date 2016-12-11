Дубль Игуаина решил судьбу туринского дерби. «Наполи» забил 5 голов в Кальяри (ВИДЕО)

В первом итальянском матче дня «Наполи» не оставил шансов «Кальяри», вбив ему пять безответных мячей. Туринское дерби с трудом выиграл фаворит.

«Торино» – «Ювентус» – 1:3

В туринском дерби ждал хоть какой-то интриги и даже дождались ее после гола Белотти на 16-й минуте. Впрочем, совсем скоро Игуаин сравнял счет, но «Ювентус» до заключительной десятиминутки не мог выйти вперед. Наконец, забил Игуаин, а точку поставил Пьянич.

Вот как это было:

«Кальяри» – «Наполи» – 0:5

Тут тоже было на что посмотреть. Пять отличных голов на любой вкус!