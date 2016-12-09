«Спартаку» нужен самый смешной пенальтист Евро. В молодежной сборной России принимали наркотики. Дайджест событий дня

В Интернет попали письма Родченкова об употреблении наркотиков в молодежной сборной

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликовал письма экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, где говорится об употреблении наркотиков и алкоголя в российском молодежном футболе. Одно из писем адресовано работнику Центра спортивной подготовки Алексею Великодному и содержит описание результатов проверки молодежной сборной, находившейся летом 2013 года на учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

Дзагоев заинтересовал серьезные клубы из топ-лиг

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев угодил в сферу интересов дортмундской «Боруссии» и «Ромы», по информации Sky Sports. Кроме того, россиянином также интересуется «Эвертон». На данный момент трансферная стоимость игрока сборной России составляет примерно 16 миллионов евро.

Витсель рассказал, что на самом деле произошло между Дзюбой и Лодыгиным

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель подробно описал конфликт между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным в раздевалке после игры с «Краснодаром». «Газеты преподносят случившееся как драку, но это не так. Иногда такое происходит в командах, и это не так плохо; но за все время, что я нахожусь в «Зените», такое произошло впервые. Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах, выяснили отношения, как мужчины – только и всего. После случившегося Юра и Артем пожали друг другу руки», – отметил Витсель.

Миранчук, Лодыгин, Сонг и еще 7 главных провалов первой части сезона РФПЛ

«Спартак» хочет приобрести Дзадзу

Московский «Спартак» готов приобрести форварда «Ювентуса» Симоне Дзадзу, который на данный момент играет на правах аренды за «Вест Хэм». Нападающий нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере, который знаком с возможностями игрока по работе в сборной Италии, причем трансфер может быть оформлен уже зимой. При этом в нынешнем сезоне Дзадза не смог забить ни одного мяча в АПЛ. Еще одно спартаковское возможное пополнение – спортивный директор Джованни Росси, работающий сейчас в «Сассуоло».

«Спартак» не получит Самедова, пока не заплатит «Локомотиву» менее пяти миллионов

«Спартак» и «Локомотив» не могут договориться о трансфере полузащитника Александра Самедова. Руководство «Локо» не хочет отпускать футболиста менее чем за пять миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте Самедова. «Спартак» такие деньги пока не предлагал, но уже договорился с самим игроком. Впрочем, сам Самедов сегодня заявил, что решение о переходе в «Спартак» – не его инициатива.

Кутепов, Смолов и еще 9 самых крутых игроков первой части сезона РФПЛ

УЕФА утвердил новое время начала матчей ЛЧ и место проведения финала ЛЕ

С сезона-2018/19 два матча в Лиге чемпионов будут начинаться в 21:00, еще шесть – в 23:00 по московскому времени. Кроме того, утверждено место проведения финала Лиги Европы-2017/18, он состоится в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА.

На чемпионатах мира могут отменить ничейные результаты

Президент ФИФА Джанни Инфантино задумался о смене регламента проведения чемпионатов мира. Он планирует отказаться от ничейных результатов на групповой стадии турнира, а в случае равного количества забитых голов во время матча команды будут проводить серию пенальти. По мнению Инфантино, это позволит исключить ситуации, когда обе команды устраивает ничья в заключительном поединке группового этапа.

Орлов заявил, что не видит у «Спартака» поставленной игры

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не впечатлен «Спартаком» и считает, что команда действует исключительно на эмоциях. «Спартак» играет на вдохновении, поставленной игры у красно-белых я не вижу. Новый тренер. Глушаков, Комбаров. Какие Глушаков забил два решающих гола! У него это первый такой отрезок в карьере, он переживает эмоциональный всплеск. Но как долго он продержится на этом пике? Как продержать этот эмоциональный фон до конца? Если сохранят его, то могут и выиграть чемпионат», – заключил Орлов.

Рейтинг: альтернативная таблица чемпионата России