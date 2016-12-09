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    Опубликовано письмо Родченкова об употреблении наркотиков в российской молодежной сборной

    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликовал некоторые письма экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    В одном из таких документов говорится об употреблении наркотиков и алкоголя в российском молодежном футболе. Письмо адресовано работнику Центра спортивной подготовки Алексею Великодному и содержит описание результатов проверки молодежной сборной, которая летом 2013 года находилась на учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

    Источник: Twitter

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    09.12.2016 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 декабря 2016, 08:10

      до футбола добрались

      1
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      Рейтинг: +1127

      Smekaev 10 декабря 2016, 02:31

      Никогда не поверю, что тот же Роналду ни разу не нюхнул кокса в своей жизни... Да и вообще, это все возня вокруг России, а не спорта, так что нехер обращать больше внимания на подобные заявления. Ну, по крайней мере, я так буду, чего и всем советую. Педики говном исходят, а мы тут это говно в себя вбираем.

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 декабря 2016, 20:18

      молодёжь побухивает и покуривает, вот так новость, вот так нонсенс

      1
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      Рейтинг: -36

      санчесс 9 декабря 2016, 20:11

      новости в 2021 году: Акын феев обновил рекорд- уже в трицатой подряд игре лиги чемпионов с учотом квалификаций Игорь не уходит без забитого автогола

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