Радимов назвал экс-арбитра РПЛ, который его обматерил на поле

Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал о взаимоотношении с судьями.

– Хоть один судья вас на поле обматерил?

– Игорь Егоров. На последней минуте не назначил стопроцентный пенальти в ворота «Локомотива». Я высказал Егорову все, что о нем думаю. Желтая у меня уже была. Он достал вторую и произнес: «Пошел ***!».

Да раньше с судьями так и разговаривали. «Слышь, мудак...» – «Сам мудак!».

– Забавно.

– Бывало еще веселее. «Зенит» – «Терек». Команда у нас молодая, все бегунки – Быстров, Кержаков, Аршавин. А я им из центрального круга длинные передачи раздаю. Лето, жара, ведем 3:0.

Вдруг ко мне в середине второго тайма подходит судья: «Влад, можешь длинными не играть?» – «А что такое?» – «Да ты как дашь диагональ метров на 50 – и мне бежать туда. Задолбался!» Ладно, отвечаю, подержим мячик.