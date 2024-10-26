Радимов назвал экс-арбитра РПЛ, который его обматерил на поле

Бывший зенитовец Владислав Радимов рассказал о взаимоотношении с судьями.
– Хоть один судья вас на поле обматерил?
– Игорь Егоров. На последней минуте не назначил стопроцентный пенальти в ворота «Локомотива». Я высказал Егорову все, что о нем думаю. Желтая у меня уже была. Он достал вторую и произнес: «Пошел ***!».
Да раньше с судьями так и разговаривали. «Слышь, мудак...» – «Сам мудак!».
– Забавно.
– Бывало еще веселее. «Зенит» – «Терек». Команда у нас молодая, все бегунки – Быстров, Кержаков, Аршавин. А я им из центрального круга длинные передачи раздаю. Лето, жара, ведем 3:0.
Вдруг ко мне в середине второго тайма подходит судья: «Влад, можешь длинными не играть?» – «А что такое?» – «Да ты как дашь диагональ метров на 50 – и мне бежать туда. Задолбался!» Ладно, отвечаю, подержим мячик.
- У Радимова в чемпионате России больше 200 игр.
- Игрок брал Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».
- Сейчас Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».