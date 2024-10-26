Орлов назвал исход матча «Зенит» – «Локомотив»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» победит «Локомотив», забив не менее трех мячей.
– Ваши ожидания от игры, Геннадий Сергеевич?
– На этот раз я убежден, что «Зенит» обыграет «Локомотив».
– Даже так?
– Да, причем три мяча забьет наверняка.
– Оптимистичный прогноз, однако!
– Ну а что? «Зенит» набирает форму, в порядке все ведущие игроки. Да, нет Глушенкова, однако остальные футболисты – Лусиано, Мостовой, Педро – на данном этапе показывают хороший футбол. Словом, атакующая мощь «Зенита» велика, «Локомотиву» придется очень тяжело.
– А как же хваленая атака «Локомотива»?
– А вы, Алексей, посмотрите в турнирную таблицу – в чемпионате России «Зенит» пропустил меньше всех. Это говорит о том, что защита петербуржцев выглядит уверенно.
– Неужели у «Локомотива» нет шансов?
– Шанс есть всегда, однако «Зенит» проявит себя на всех участках поля, и, повторюсь, победит. Да, у «Локомотива» задорная команда, однако, на мой взгляд, игра в обороне у железнодорожников выстроена не до конца. Чем, собственно, и воспользуется «Зенит».
– Чем, кстати, воспользовался и «Ростов» в недавнем кубковом поединке – и это несмотря на то, что железнодорожники фактически играли основным составом.
– Абсолютно точно!
– Батраков не сможет нивелировать разницу в текущем уровне команд?
– Батраков, конечно, феномен, однако посмотрим, как он будет выглядеть на фоне «Зенита». Он играет свободного художника, его действия серьезно не изучали, поэтому он зачастую и остается без опеки.
Это, конечно, большое искусство, но у «Зенита» есть на то профильные специалисты, и в первую очередь Барриос, играющий в зоне Батракова, перед штрафной площадкой. Впрочем, не только Барриос, но и остальные зенитовцы наверняка будут ситуативно приглядывать за Батраковым.
Повторюсь, даже любопытно, как он проявит себя на уровне лучших футболистов страны.
– Не знаю, как в дальнейшем будет складываться карьера Батракова, однако в любом случае «Локомотив», воспитавший в своей академии столь яркого футболиста, заслуживает самых лестных эпитетов.
– Да, но еще раз подчеркну, что именно такие матчи, как с «Краснодаром» и «Зенитом», дадут почву для серьезного анализы игры Алексея.
«Краснодару», напомню, «Локомотив» проиграл со счетом 0:3, с прессингом, который держит по ходу матча «Краснодар», «Локомотив» не справился. Высоко прессингует и «Зенит», чем я тоже аргументирую свой прогноз.
– Подытожим.
– Победа «Зенита»!
- Игра состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 29 очками после 12 туров. «Локомотив» идет 3-м с 27 баллами.