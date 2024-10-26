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Орлов назвал исход матча «Зенит» – «Локомотив»

26 октября 2024, 17:46
13

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» победит «Локомотив», забив не менее трех мячей.

– Ваши ожидания от игры, Геннадий Сергеевич?

– На этот раз я убежден, что «Зенит» обыграет «Локомотив».

– Даже так?

– Да, причем три мяча забьет наверняка.

– Оптимистичный прогноз, однако!

– Ну а что? «Зенит» набирает форму, в порядке все ведущие игроки. Да, нет Глушенкова, однако остальные футболисты – Лусиано, Мостовой, Педро – на данном этапе показывают хороший футбол. Словом, атакующая мощь «Зенита» велика, «Локомотиву» придется очень тяжело.

– А как же хваленая атака «Локомотива»?

– А вы, Алексей, посмотрите в турнирную таблицу – в чемпионате России «Зенит» пропустил меньше всех. Это говорит о том, что защита петербуржцев выглядит уверенно.

– Неужели у «Локомотива» нет шансов?

– Шанс есть всегда, однако «Зенит» проявит себя на всех участках поля, и, повторюсь, победит. Да, у «Локомотива» задорная команда, однако, на мой взгляд, игра в обороне у железнодорожников выстроена не до конца. Чем, собственно, и воспользуется «Зенит».

– Чем, кстати, воспользовался и «Ростов» в недавнем кубковом поединке – и это несмотря на то, что железнодорожники фактически играли основным составом.

– Абсолютно точно!

– Батраков не сможет нивелировать разницу в текущем уровне команд?

– Батраков, конечно, феномен, однако посмотрим, как он будет выглядеть на фоне «Зенита». Он играет свободного художника, его действия серьезно не изучали, поэтому он зачастую и остается без опеки.

Это, конечно, большое искусство, но у «Зенита» есть на то профильные специалисты, и в первую очередь Барриос, играющий в зоне Батракова, перед штрафной площадкой. Впрочем, не только Барриос, но и остальные зенитовцы наверняка будут ситуативно приглядывать за Батраковым.

Повторюсь, даже любопытно, как он проявит себя на уровне лучших футболистов страны.

– Не знаю, как в дальнейшем будет складываться карьера Батракова, однако в любом случае «Локомотив», воспитавший в своей академии столь яркого футболиста, заслуживает самых лестных эпитетов.

– Да, но еще раз подчеркну, что именно такие матчи, как с «Краснодаром» и «Зенитом», дадут почву для серьезного анализы игры Алексея.

«Краснодару», напомню, «Локомотив» проиграл со счетом 0:3, с прессингом, который держит по ходу матча «Краснодар», «Локомотив» не справился. Высоко прессингует и «Зенит», чем я тоже аргументирую свой прогноз.

– Подытожим.

– Победа «Зенита»!

  • Игра состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 29 очками после 12 туров. «Локомотив» идет 3-м с 27 баллами.

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Источник: Бобсоккер.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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Борис34684
1729957457
Гена сказочный флюгер.
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balam
1729957700
правильно Гену с ТВ поперли
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Ziklop
1729959291
Геннадий сможет потом если что найти объективную причину...
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DOCTOR PENALTY
1729959857
Локо выиграет 1:0. )
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Cleaner
1729962476
У Геннадия осеннее обострение приключилось! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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alp
1729970339
ничьи не будет. 1-0 или 0-1. кому повезет больше, но, сдается мне, победа будет за Зенитом. все таки Локо не стабилен да и игра у нас домашняя
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ОК, Зенит!
1730008083
Зенит конечно же обыграет РЖД. Вопрос счета не важен. А вот Краснодар уступит Крыльям.
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Красногорск_Фан
1730018416
Смотреть будет интересно в любом случае. А в части прогнозов- футбол не очень логичная игра. Конечно было бы весело проиграть Химкам и обыграть Зенит )))) Согласен не самый реальный прогноз , а что а вдруг )))
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