Экс-арбитр ФИФА высказался о действиях Батракова и Мантуана

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорные эпизоды в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

– Должен ли был Карасев удалять Батракова за грубый подкат против Мантуана?

– Если просто брать конкретный эпизод, то есть все предпосылки к тому, что это – желтая карточка. Но если рассматривать все судейства Карасева в матче, то его решение можно поддержать, потому что он изначально дал возможность бороться.

Батраков изначально пытался сыграть в мяч: у него не было грубости, только скорость. Игрок «Зенита» еще успел выставить левую ногу, подставляясь под нарушение. Думаю, что департамент судейства поддержит решение Сергея.

– А что насчет фола Мантуана, когда уже сам Батраков получил повреждение? Это была красная?

– На мой взгляд, это все-таки несчастный случай. Есть ряд эпизодов, когда нападающий бьет по воротам, а защитник в абсолютно безрассудной манере играет в пробившего по воротам игрока, и тогда можно говорить о серьезном нарушении правил.

Мантуан произвел удар по воротам, дальше нога по инерции попала по Батракову, который пытался заблокировать удар. Здесь нет какого-то умысла. На мой взгляд, тоже правильное решение от Сергея Карасева – продолжить игру. Хотя выглядело, конечно, болезненно.