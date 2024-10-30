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Экс-арбитр ФИФА высказался о действиях Батракова и Мантуана

30 октября 2024, 10:40
4

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорные эпизоды в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

– Должен ли был Карасев удалять Батракова за грубый подкат против Мантуана?

– Если просто брать конкретный эпизод, то есть все предпосылки к тому, что это – желтая карточка. Но если рассматривать все судейства Карасева в матче, то его решение можно поддержать, потому что он изначально дал возможность бороться.

Батраков изначально пытался сыграть в мяч: у него не было грубости, только скорость. Игрок «Зенита» еще успел выставить левую ногу, подставляясь под нарушение. Думаю, что департамент судейства поддержит решение Сергея.

– А что насчет фола Мантуана, когда уже сам Батраков получил повреждение? Это была красная?

– На мой взгляд, это все-таки несчастный случай. Есть ряд эпизодов, когда нападающий бьет по воротам, а защитник в абсолютно безрассудной манере играет в пробившего по воротам игрока, и тогда можно говорить о серьезном нарушении правил.

Мантуан произвел удар по воротам, дальше нога по инерции попала по Батракову, который пытался заблокировать удар. Здесь нет какого-то умысла. На мой взгляд, тоже правильное решение от Сергея Карасева – продолжить игру. Хотя выглядело, конечно, болезненно.

  • На 59‑й минуте Батраков получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте он в подкате попытался выбить мяч у Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
  • В концовке матча Батраков получил повреждение голеностопа после столкновения с Мантуаном. Медицинский осмотр после игры не выявил у него серьeзных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В «Локо» рассчитывают на его возвращение к матчу с «Динамо» в Кубке России 5 ноября.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Мантуан Густаво Батраков Алексей Николаев Алексей
Комментарии (4)
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Artemka444
1730274436
Каждый арбитр судит по своему И вар так же
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theonewhoisnotafraidofyou
1730274752
Да не в одном матче дело, а во всех, в каждом туре разные решения, объяснения, всё на ходу придумывают, а арбитры лучше не станут от этого, и вар, что есть, что нету..
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vvv123
1730277334
Все судейские за Карася, иначе лучших свистунов у нас не останется. Косячь как хочешь!
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anatolich72
1730286857
Никто не говорит об игре локтями Мостового-странно это, а ведь два эпизода и оба на жёлтую в первом тайме.
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