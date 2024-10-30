Экс-арбитр ФИФА высказался о действиях Батракова и Мантуана

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал спорные эпизоды в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).
– Должен ли был Карасев удалять Батракова за грубый подкат против Мантуана?
– Если просто брать конкретный эпизод, то есть все предпосылки к тому, что это – желтая карточка. Но если рассматривать все судейства Карасева в матче, то его решение можно поддержать, потому что он изначально дал возможность бороться.
Батраков изначально пытался сыграть в мяч: у него не было грубости, только скорость. Игрок «Зенита» еще успел выставить левую ногу, подставляясь под нарушение. Думаю, что департамент судейства поддержит решение Сергея.
– А что насчет фола Мантуана, когда уже сам Батраков получил повреждение? Это была красная?
– На мой взгляд, это все-таки несчастный случай. Есть ряд эпизодов, когда нападающий бьет по воротам, а защитник в абсолютно безрассудной манере играет в пробившего по воротам игрока, и тогда можно говорить о серьезном нарушении правил.
Мантуан произвел удар по воротам, дальше нога по инерции попала по Батракову, который пытался заблокировать удар. Здесь нет какого-то умысла. На мой взгляд, тоже правильное решение от Сергея Карасева – продолжить игру. Хотя выглядело, конечно, болезненно.
- На 59‑й минуте Батраков получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте он в подкате попытался выбить мяч у Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
- В концовке матча Батраков получил повреждение голеностопа после столкновения с Мантуаном. Медицинский осмотр после игры не выявил у него серьeзных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В «Локо» рассчитывают на его возвращение к матчу с «Динамо» в Кубке России 5 ноября.