Бубнов оценил результат игры «Зенит» – «Локомотив»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил игру назвал справедливым итог матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:1).

«Цена этого матча была очень высока, принципиальная игра, два лидера на поле встретились. Обе команды серьeзно готовились к противостоянию. «Зенит» вообще в игре на Кубок основной состав решил приберечь.

У «Локомотива» лидеры играли в Кубке, можно было бы сказать, что дополнительная нагрузка, но у них скамейка хорошая и, судя по всему, с функциональной готовностью всe в порядке.

Отмечу настрой «Локомотива», раньше никогда не видел, чтобы они так агрессивно прессинговали. Тут же настоящая битва была. Гости с первых минут дали понять, что будут играть жeстко. Предупреждений хватало, да и стычек для такого матча было много. Показали, что в борьбе уступать не собираются, и такая борьба, кстати, весь матч шла.

В целом игра равной получилась, во всяком случае у «Зенита» не было такого превосходства, какое раньше он имел перед любым соперником на своeм поле. Если по голевым ситуациям и было какое-то превосходство у хозяев, то буквально на один момент.

«Локомотив» всю игру старался атакой на атаку отвечать. Замены все у Галактионова сработали, как минимум не ослабили игру. Гол забили как раз после того, как замену провели: Пиняев вышел и сделал передачу на Батракова. У Сулейманова шанс забить был, попал бы, могли выиграть.

В принципе, исход встречи по такой игре мог оказаться любым. Игра получилось обоюдоострой, настоящий матч тура. Но ничья, на мой взгляд, – закономерный и справедливый результат», – написал Бубнов.