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Бубнов оценил результат игры «Зенит» – «Локомотив»

30 октября 2024, 07:40
3

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил игру назвал справедливым итог матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:1).

«Цена этого матча была очень высока, принципиальная игра, два лидера на поле встретились. Обе команды серьeзно готовились к противостоянию. «Зенит» вообще в игре на Кубок основной состав решил приберечь.

У «Локомотива» лидеры играли в Кубке, можно было бы сказать, что дополнительная нагрузка, но у них скамейка хорошая и, судя по всему, с функциональной готовностью всe в порядке.

Отмечу настрой «Локомотива», раньше никогда не видел, чтобы они так агрессивно прессинговали. Тут же настоящая битва была. Гости с первых минут дали понять, что будут играть жeстко. Предупреждений хватало, да и стычек для такого матча было много. Показали, что в борьбе уступать не собираются, и такая борьба, кстати, весь матч шла.

В целом игра равной получилась, во всяком случае у «Зенита» не было такого превосходства, какое раньше он имел перед любым соперником на своeм поле. Если по голевым ситуациям и было какое-то превосходство у хозяев, то буквально на один момент.

«Локомотив» всю игру старался атакой на атаку отвечать. Замены все у Галактионова сработали, как минимум не ослабили игру. Гол забили как раз после того, как замену провели: Пиняев вышел и сделал передачу на Батракова. У Сулейманова шанс забить был, попал бы, могли выиграть.

В принципе, исход встречи по такой игре мог оказаться любым. Игра получилось обоюдоострой, настоящий матч тура. Но ничья, на мой взгляд, – закономерный и справедливый результат», – написал Бубнов.

  • На 51-й минуте счет в матче открыл вингер петербуржцев Андрей Мостовой. Гости отыгрались на 68-й минуте усилиями Алексея Батракова.
  • «Зенит» остается на 2-м месте в РПЛ с 30 очками после 13 матчей. «Локомотив» идет 3-м с 28 очками.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Бубнов Александр
Комментарии (3)
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Garrincha58
1730271069
Что там оценивать в Локомотиве тренер появился, а в Зените его нет
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Борис34684
1730272446
Жаль Локо не использовал убойный момент, а так согласен с Бубновым.
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vvv123
1730277839
У Зенита опять защитник ошибся выбил мяч прямо на Пиняйку. А так бы Зеня победил!
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