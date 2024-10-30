Губерниев назвал команду РПЛ, у которой стальные яйца

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:1).

«Во-первых, «Локомотив» – один из лидеров российского футбола, точнее говоря, молодой «Локомотив». Команда, не признающая авторитетов, как мы видим, команда боевая, и команда, которая извлекает максимум.

Поэтому «Зенит» настраивался очень серьeзно. «Локомотив» хоть и пропустил первым, но счeт сравнял. И Батраков – лучший игрок чемпионата прямо сейчас. Это очень приятно с учeтом наличия великолепных бразильцев в том же «Зените».

Поэтому отмечаю, что «Локомотив» держит удар, молодая команда со стальными яйцами, что приятно. Нужно всe-таки справляться с медными трубами ещe, потому что многие уже говорят, как «Локомотив» прекрасен, включая меня.

Но ещe раз хочу сказать, что это блестящая работа менеджмента во главе с Юрием Нагорных, тренер, который знает, как работать с молодeжью, и, соответственно, результат», – написал Губерниев.