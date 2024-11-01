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    • ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Батракова в матче «Зенит» – «Локомотив»

    ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Батракова в матче «Зенит» – «Локомотив»

    Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

    «Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Алексея Батракова («Локомотив») на 72-й минуте матча.

    Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов.

    Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде«, – говорится в вердикте ЭСК.

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    Источник: сайт РФС

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    01.11.2024 20:33
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    Комментарии (44)
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    Айболид
    1730486067
    "Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, не являлись безрассудными" - вот это они сморозили , так сморозили . Могли бы просто заявить - "просто мы - ЭСКи ненавидим команду из С- Петербурга" . По крайне мере было бы честно .
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    Номэд
    1730486780
    Ибо бзденит - позор российского футбола.
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    Ziklop
    1730487235
    адвокаты судеек в лице ЭСУ.Ка опять нагло наврали, как всегда, чего от них ждать!!!!
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    WE ARE FOR PETER
    1730488930
    Стыдно за Спартак и его чинуш министров депутатов,гадят и гадят
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    Garrincha58
    1730492661
    как бы этот супер судейка не судил он в ЭСК всегда прав
    Ответить
    DMитрий
    1730495617
    Долго же находили нужные буквы, чтобы так гладко и бредово повествовать. Интересно... а критерий безрассудства и рассудства по каким параметрам меряется? Тестами, детектором лжи, консилиумом психологов и психотерапевтов? Похоже было так... звонок по телефону: Алексей скажите, вы имели злой умысел против Мантуана когда шли в такой подкат? Нет. Спасибо.
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    docndoc
    1730509659
    Футбол - не хоккей: даже если игрока удаляют, не факт, что команда в большинстве обязательно выиграет. Это во-вторых. А во-первых: шум, положа руку на сердце, не из-за гипотетического удаления, а из-за потери очков. Ведь если бы Зенит выиграл (с удалением или без удаления), никто бы уже эту тему не мусолил, и апелляции Зенита не было бы. Вот она - простая правда.
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    Городовой
    1730528674
    Когда Зенит теряет очки, у Семака истерика - все виноваты кроме него!
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    BuenosArgentina
    1730571951
    Там желтая была , странное решение
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    Давид59
    1730627207
    Прочитал решение ЭСК и вспомнил удаление Витселя, когда он играл за Зенит в еврокубках. Он точно также шёл в подкат, точно также не имел намерений никого травмировать. Просто соперник оказался первым на мяче. Кстати, там была прямая красная.
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