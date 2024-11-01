ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Батракова в матче «Зенит» – «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Игру судил Сергей Карасев.

Итоговый счет – 1:1.

Петербуржцы обратились в ЭСК по поводу эпизода на 72-й минуте.

«Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Алексея Батракова («Локомотив») на 72-й минуте матча.

Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов.

Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде«, – говорится в вердикте ЭСК.