Черданцев прокомментировал начало игры ЦСКА – «Факел» в стиле «наррадор»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, работающий на матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Факел», до 4-й минуты называл игроков только по номерам.

Он произнес в том числе такие фразы:

«Номер 3-й в составе ЦСКА делал передачу в сторону ворот, но мяч ушел за пределы поля рикошетом от защитника команды в белой форме».

«ЦСКА подаст угловой. Номер 15-й будет выполнять подачу от углового флага. 72-й, 15-й – вот номера игроков «Факела», которые действуют в обороне».