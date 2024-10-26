Черданцев прокомментировал начало игры ЦСКА – «Факел» в стиле «наррадор»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, работающий на матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Факел», до 4-й минуты называл игроков только по номерам.
Он произнес в том числе такие фразы:
«Номер 3-й в составе ЦСКА делал передачу в сторону ворот, но мяч ушел за пределы поля рикошетом от защитника команды в белой форме».
«ЦСКА подаст угловой. Номер 15-й будет выполнять подачу от углового флага. 72-й, 15-й – вот номера игроков «Факела», которые действуют в обороне».
- Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
- Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».
Источник: Sports