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  • Черданцев прокомментировал начало игры ЦСКА – «Факел» в стиле «наррадор»

Черданцев прокомментировал начало игры ЦСКА – «Факел» в стиле «наррадор»

26 октября 2024, 17:34
6

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, работающий на матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Факел», до 4-й минуты называл игроков только по номерам.

Он произнес в том числе такие фразы:

«Номер 3-й в составе ЦСКА делал передачу в сторону ворот, но мяч ушел за пределы поля рикошетом от защитника команды в белой форме».

«ЦСКА подаст угловой. Номер 15-й будет выполнять подачу от углового флага. 72-й, 15-й – вот номера игроков «Факела», которые действуют в обороне».

  • Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
  • Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».

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Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Ростов Факел ЦСКА Карпин Валерий Черданцев Георгий
Комментарии (6)
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val69
1729953366
По русски говорить не пробовал, с"чара...
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Мордаванин
1729956077
чердак может делат что хочет заслужил
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