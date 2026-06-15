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Мнение Черданцева о скандальных паузах на ЧМ-2026

15 июня, 16:43
22

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о паузах посреди таймов на чемпионате мира-2026.

«Много разговоров насчет перерыва на водопой.

Это не перерыв на водопой. Это чисто американская фишка для телевидения. Американские игровые виды спорта заточены под телевизионную рекламу. Именно поэтому американские лиги такие богатые. Основные виды спорта в США баскетбол и американский футбол состоят из четвертей, что дает дополнительные окна для рекламы внутри матча. Бейсбол, где нет как таковых перерывов, по своей структуре вообще идеален для рекламы, поэтому он самый коммерческий вид спорта в США. Там за трансляцию может быть более 20 рекламных блоков.

Футбол со своим консерватизмом из двух таймов по 45 минут (этому регламенту более 150 лет) очень мешает телевизионщикам: права на такие события как ЧМ и ЛЧ дорожают, а по сборам от продажи рекламы любой теле канал ограничен ровно одним перерывом между таймами. Именно поэтому в большинстве футбольных стран футбол почти полностью ушел в платный сегмент, в том числе в США на разные интернет платформы. ФИФА настоятельно требуют, чтобы хотя бы часть трансляций в стране, купившей права на ЧМ, были на эфирном (бесплатном) канале. Так было раньше и Лигой чемпионов, но сейчас маркетинг УЕФА от этой благотворительности отказался.

Поэтому паузы на водопой при температуре плюс 20 сделаны на ЧМ не из-за заботы о здоровье игроков, а потому что проданы по 6 минут в каждом матче рекламного времени для американских бродкастеров.

Футбол – это бизнес, брат. Уже давным-давно», – написал Черданцев.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • Финал состоится в Нью-Джерси.
  • Действующие чемпионы мира – аргентинцы.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Чемпионат мира Черданцев Георгий
Комментарии (22)
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Император 1
1781532426
Реально что-ли может адекватно что-то сказать или мне показалось)
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Good_win_ФКСМ
1781532579
чердак сама очевидность))) открыл всем секрет Полишинеля
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...уефан
1781533418
...интересно, а кому он всё это снисходительно объясняет? И кто ему тут брат!?...
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Император Бомжей
1781533580
Забавно то, что об этом уже неделю из каждого утюга трубят, а до Чердака только дошло, высказать своё мнение! Спасибо за инфу)))
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NewLife
1781534221
Хорошо что у нас вместо таких пауз предлагается пантомима валяния на поле в предсмертных судорогах. Лучшие артисты: блоррелиоз и мантуашка😄
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Бан
1781534679
У Чердака видимо брат тугодум, поэтому он так долго и досконально ему все объясняет. Не понятно только, почему это делает в паблике?
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BRO_football
1781534811
Вот! А у нас ещё на паузы из-за ВАРа жалуется! Добро пожаловать на футбол в США!
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R_a_i_n
1781535820
Позорный чемпионат.
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Hector вернулся
1781540828
О как чердак разбирается в пиндосских видах спорта
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andr45
1781542549
Именно поэтому дикторы с Матч ТВ во время трансляции рекламируют кинофильмы и прочую муть) Не исключаю, что в недалеком будущем переключатся на средства для импотентов, контрацептивы и презервативы)
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