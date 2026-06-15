Мнение Черданцева о скандальных паузах на ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о паузах посреди таймов на чемпионате мира-2026.

«Много разговоров насчет перерыва на водопой.

Это не перерыв на водопой. Это чисто американская фишка для телевидения. Американские игровые виды спорта заточены под телевизионную рекламу. Именно поэтому американские лиги такие богатые. Основные виды спорта в США баскетбол и американский футбол состоят из четвертей, что дает дополнительные окна для рекламы внутри матча. Бейсбол, где нет как таковых перерывов, по своей структуре вообще идеален для рекламы, поэтому он самый коммерческий вид спорта в США. Там за трансляцию может быть более 20 рекламных блоков.

Футбол со своим консерватизмом из двух таймов по 45 минут (этому регламенту более 150 лет) очень мешает телевизионщикам: права на такие события как ЧМ и ЛЧ дорожают, а по сборам от продажи рекламы любой теле канал ограничен ровно одним перерывом между таймами. Именно поэтому в большинстве футбольных стран футбол почти полностью ушел в платный сегмент, в том числе в США на разные интернет платформы. ФИФА настоятельно требуют, чтобы хотя бы часть трансляций в стране, купившей права на ЧМ, были на эфирном (бесплатном) канале. Так было раньше и Лигой чемпионов, но сейчас маркетинг УЕФА от этой благотворительности отказался.

Поэтому паузы на водопой при температуре плюс 20 сделаны на ЧМ не из-за заботы о здоровье игроков, а потому что проданы по 6 минут в каждом матче рекламного времени для американских бродкастеров.

Футбол – это бизнес, брат. Уже давным-давно», – написал Черданцев.