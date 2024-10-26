Губерниев считает слабостью «Спартака» отмену стажировки Мостового

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене тренерской стажировки в «Спартаке» для экс-полузащитника команды Александра Мостового.

«Это слабость «Спартака». Сильные не просто взяли бы Мостового на стажировку, а еще бы и приплатили, чтобы он к ним пошел. Здесь спартаковский менеджмент опять не сдержал удар.

Ребята, ну что же вы такие слабые? Это же сам Мостовой. Из уважению к «царю» это можно было сделать. К тому же вы бы, выражаясь современным языком, хайпанули и выглядели бы красиво, это уже говоря интеллигентно.

То есть, это тот случай, когда надо было проявлять гибкость и широту души. «Спартак» плосколобо действовал. Из-за [этого] они временами черт-те как играют», – сказал Губерниев.