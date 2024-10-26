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  • Губерниев считает слабостью «Спартака» отмену стажировки Мостового

Губерниев считает слабостью «Спартака» отмену стажировки Мостового

26 октября 2024, 17:24
5

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене тренерской стажировки в «Спартаке» для экс-полузащитника команды Александра Мостового.

«Это слабость «Спартака». Сильные не просто взяли бы Мостового на стажировку, а еще бы и приплатили, чтобы он к ним пошел. Здесь спартаковский менеджмент опять не сдержал удар.

Ребята, ну что же вы такие слабые? Это же сам Мостовой. Из уважению к «царю» это можно было сделать. К тому же вы бы, выражаясь современным языком, хайпанули и выглядели бы красиво, это уже говоря интеллигентно.

То есть, это тот случай, когда надо было проявлять гибкость и широту души. «Спартак» плосколобо действовал. Из-за [этого] они временами черт-те как играют», – сказал Губерниев.

  • 56-летний Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
  • В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках. Его выписали 15 октября.
  • «Спартак» сообщил, что по своей инициативе отменил стажировку экс-игрока сборной России.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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val69
1729953622
Ну, и где те сильные, что, готовы ему при платить? Губа, закатай уже свои извилины на кобчик, и исчезни из, так называемого, медиа пространства....
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...уефан
1729956536
...скунс, сующий всюду своё смердящее нутро...
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andr45
1729958655
А, что этот "САМ" достиг?))) АЛЕНИЧЕВ Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04 Обладатель Кубка Португалии (2): 2000/01, 2002/03 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2001, 2003, 2004 Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04 ШАЛИМОВ Обладатель Кубка УЕФА: Лучший иностранный игрок итальянской Серии А:
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Cleaner
1729959429
Губерниев, Спартак поступает так, как считает нужным. Не нужно совать свой нос в вопросы, которые тебя никак не касаются. Трынди языком в биатлоне, не лезь со своими советами туда, где тебя не просят...((((((((((((((((((((((((
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andr45
1729961437
Какой же Губерниев, мягко говоря, чудак) «Спартак», якобы отказав ему в стажировке, на самом деле расчищал ему путь в ГД, к таким мастерам словоблудия и продажности, как Наташка Журова, Роднина, Валуев, Милонов, конечно же ЖЮКОВ и т. д. Уверен, что Сашка, будучи наконец-то среди своих, обретет и счастье, и покой)
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