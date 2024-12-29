Врач сборной России прокомментировал версию о попадании допинга в организм Мудрика от коровы

Врач сборной России Михаил Вартапетов оценил правдоподобность новой версии попадания допинга в организм Михаила Мудрика.

Сообщалось, что в украинской сборной вингеру «Челси» делали инъекции стволовых клеток коровы для восстановления. Якобы в организме животного был мельдоний.

– Появилась информация, что мельдоний мог попасть в организм Мудрика через укол стволовых клеток из организма коровы. Такое вообще возможно?

– В теории, с учетом того, какие ничтожные доли процента вещества сейчас определяются при помощи новейших технологий антидопингового контроля, это возможно. Но не могу рассуждать на эту тему голословно, потому что у меня нет материалов расследования.

Вы знаете, что сейчас появляются различные версии – одна опровергает другую, а завтра появится новая версия. Лучше дождаться результатов официального расследования. Когда они будут опубликованы, все станет ясно.

В любом случае, считаю, что недостаточно профессионально сработало окружение Мудрика, которое отвечает за антидопинговые правила.

Каким бы образом мельдоний ни попал в организм спортсмена, такие вещи нужно предвидеть вплоть до контроля продуктов, биодобавок и лекарственных веществ. Это халатность.

Вы помните историю Марии Шараповой, была масса других примеров. Каким бы образом мельдоний ни попал в организм, ответственности это не снимает.

– Если не брать конкретно пример Мудрика, а в целом теорию, что вещество попало в организм спортсмена от инъекции из стволовых клеток коровы – такое лечение используется?

– Теоретически, да. Возможно попадание любого вещества через любые биологические жидкости и среды, в том числе животных. Есть масса препаратов, в которых использована кровь крупного рогатого скота.