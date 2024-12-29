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    • Врач сборной России прокомментировал версию о попадании допинга в организм Мудрика от коровы

    Врач сборной России прокомментировал версию о попадании допинга в организм Мудрика от коровы

    Врач сборной России Михаил Вартапетов оценил правдоподобность новой версии попадания допинга в организм Михаила Мудрика.

    Сообщалось, что в украинской сборной вингеру «Челси» делали инъекции стволовых клеток коровы для восстановления. Якобы в организме животного был мельдоний.

    – Появилась информация, что мельдоний мог попасть в организм Мудрика через укол стволовых клеток из организма коровы. Такое вообще возможно?

    В теории, с учетом того, какие ничтожные доли процента вещества сейчас определяются при помощи новейших технологий антидопингового контроля, это возможно. Но не могу рассуждать на эту тему голословно, потому что у меня нет материалов расследования.

    Вы знаете, что сейчас появляются различные версии – одна опровергает другую, а завтра появится новая версия. Лучше дождаться результатов официального расследования. Когда они будут опубликованы, все станет ясно.

    В любом случае, считаю, что недостаточно профессионально сработало окружение Мудрика, которое отвечает за антидопинговые правила.

    Каким бы образом мельдоний ни попал в организм спортсмена, такие вещи нужно предвидеть вплоть до контроля продуктов, биодобавок и лекарственных веществ. Это халатность.

    Вы помните историю Марии Шараповой, была масса других примеров. Каким бы образом мельдоний ни попал в организм, ответственности это не снимает.

    – Если не брать конкретно пример Мудрика, а в целом теорию, что вещество попало в организм спортсмена от инъекции из стволовых клеток коровы – такое лечение используется?

    – Теоретически, да. Возможно попадание любого вещества через любые биологические жидкости и среды, в том числе животных. Есть масса препаратов, в которых использована кровь крупного рогатого скота.

    • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
    • Игрока временно отстранили от футбола.
    • Ему грозит 4-летняя дисквалификация.

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    Источник: Sport24

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    29.12.2024 19:47
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    Комментарии (13)
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    VPERDIV SPARTAK
    1735491122
    Тушинская секта давно на уколах торчит ))
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    Spartak_forv@
    1735491892
    Корова,которая питалась мельдонием,где она сейчас?
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    Gazelvagen877
    1735492007
    Презик надо надевать
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    Таврида
    1735493535
    Ну какая корова, от быка, конечно, бггг
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    R_a_i_n
    1735494430
    Мудрик отсосал у Зелебобы, вот так и попал ему гейропейский вирус.
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    Plyash
    1735497993
    Какая подлая корова,однако.Происки Москвы,не иначе...
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    odessakmv
    1735543307
    Какая корова??? они же это, по ****** же!!!!!!
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