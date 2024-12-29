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    • Рабинер похвалил Слуцкого: «Своим трудом поднялся от детского тренера в Волгограде до 3-кратного чемпиона России»

    Рабинер похвалил Слуцкого: «Своим трудом поднялся от детского тренера в Волгограде до 3-кратного чемпиона России»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил личность главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    «С удовольствием посмотрел программу Нобеля с Леонидом Слуцким. Атмосферно, умно, познавательно: сколько узнал о Китае и китайцах!

    И – как-то спокойно и гармонично. Видно, что Леониду Викторовичу хорошо, что он ушел от всех этих российских футбольных (и нефутбольных тоже) дрязг и суеты. Что закрылся от мрака, проживает очередную новую маленькую жизнь и кайфует от нее. Потому что главное для него в жизни – новые впечатления, эмоции и ощущения, а не рутина, которой он в свое время наелся до отвала.

    Он перестал жить в парадигме: «Я должен». Теперь она звучит так: «Я хочу». И Слуцкий много лет отпахал на право так жить. Он честно заработал на радость от каждого дня.

    И о том же говорит то, что он ходил на курсы рисования, театрального искусства, делал удачные попытки как комментатора и интервьюера коллег в программе «Коммент.Тренер». И участвовал в миллионе разных ютуб-шоу – это мне гораздо менее интересно и понятно, но это история о его желании «пощупать» в жизни всe, что достижимо.

    Он – словно по пирамиде Маслоу – удовлетворив базовые потребности, хочет идти дальше, становиться более разносторонним человеком, пробовать новое и новое. Но внутри все равно остается тренером – вот только применять свои навыки хочет в новых условиях, с другим колоритом. Что и доказал поездкой в Китай. Это его жизнь, он вправе ей распоряжаться и не обязан никому и ничем!

    Как ко всем этим его экспериментам относиться? Как в том анекдоте, когда Сталину докладывают о новых и новых девушках у Берии и спрашивают, что будем делать с Лаврентием Павловичем. «Завидовать!» – отвечает Сталин.

    Так и тут, тем более, что Слуцкий сам, своим трудом и успехами, поднялся от обычного детского тренера в Волгограде, не имевшего никакого блата, покровителей и «волосатых лап» в футболе, до уровня трехкратного чемпиона страны. А еще построил и содержит на свои деньги школу в родном Волгограде. И имеет право пробовать и экспериментировать так, как хочет.

    Жаль, что ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выиграть чемпионат Китая. Но если учесть, чем был «Шанхай Шэньхуа» последние 15 лет до его прихода, то даже серебро с борьбой за золото до последнего тура – это большой успех. И – результат удовольствия и интереса, которое Слуцкий с какого-то момента сделал главным лейтмотивом жизни», – написал Рабинер.

    • Слуцкий в Китае год.
    • Контракт действует еще год.
    • Тренер трижды брал РПЛ с ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    29.12.2024 12:30
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    Комментарии (2)
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    k611
    1735485850
    Хоть кто то похвалил человека.
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    Интерес
    1735493712
    Шайка мостовых-широковых негодует,теперь Рабинера обвинят в том,что он своего соплеменника нахваливает.
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