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    • Ловчев не верит в европейский путь Захаряна: «Он даже в России не играл лучше всех»

    Ловчев не верит в европейский путь Захаряна: «Он даже в России не играл лучше всех»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ситуации полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    «Что за путь у Захаряна? Поехать в Испанию на хорошую жизнь и не играть в футбол? Он травмирован все время с того момента, как он туда приехал. Это не путь футболиста, который едет играть в топовый чемпионат. Я не верю в то, что у него там что-то получится. Я не видел, чтобы он даже здесь играл лучше всех.

    Игрок должен выгрызать место на поле, как Аршавин, Мостовой, Шалимов. Только так. Сейчас единственный человек, который что-то из себя представляет [за границей], это Головин. Про Сафонова пока не могу полноценно что-то сказать. Да, уехал в ПСЖ. Париж, красота, команда именитая, но он пока не вытеснил Доннарумму и не стал основным в клубе», – сказал Ловчев.

    • Полузащитник ушел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года.
    • Динамовцы тогда заработали 13 миллионов евро.
    • Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

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    Источник: Sport24

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    29.12.2024 15:45
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    Комментарии (8)
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    Spartak_forv@
    1735482251
    Видимо не выдерживает нагрузок
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    dolmatkyk
    1735484392
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    k611
    1735485657
    Если так и будет всё время в лазарете, то понятно, что про игру в испанском чемпионате можно забыть.
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    andrei-sarap-yandex
    1735486112
    слабый игрок
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    БАЗАРА НЕТ
    1735486716
    Зачем берут интервью от сектантов вообще и от престарелых сектантов тем более
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    neim
    1735487679
    А что, обязательно должен был играть именно лучше всех ?
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