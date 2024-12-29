Ловчев не верит в европейский путь Захаряна: «Он даже в России не играл лучше всех»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ситуации полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Что за путь у Захаряна? Поехать в Испанию на хорошую жизнь и не играть в футбол? Он травмирован все время с того момента, как он туда приехал. Это не путь футболиста, который едет играть в топовый чемпионат. Я не верю в то, что у него там что-то получится. Я не видел, чтобы он даже здесь играл лучше всех.

Игрок должен выгрызать место на поле, как Аршавин, Мостовой, Шалимов. Только так. Сейчас единственный человек, который что-то из себя представляет [за границей], это Головин. Про Сафонова пока не могу полноценно что-то сказать. Да, уехал в ПСЖ. Париж, красота, команда именитая, но он пока не вытеснил Доннарумму и не стал основным в клубе», – сказал Ловчев.