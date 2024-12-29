Соболеву дали совет, как прервать серию «0+0»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ситуацию форварда Александра Соболева в «Зените».

«Могу ли я назвать Соболева разочарованием года? Не хочется обижать Александра подобными определениями, но, конечно, болельщики «Зенита» наверняка ожидали от него большего. Работа нападающего заключается в том, чтобы забивать голы. Если взглянуть на статистику Соболева, то он эту работу пока в «Зените» не выполняет, ведь на данный момент в РПЛ за новый клуб он не забивал.

Александру сейчас не стоит обращать внимание на критику. Ему нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона и начать забивать. Будут голы – будет и у него совсем другой настрой на всю эту ситуацию», – сказал Новиков.