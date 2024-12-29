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    Соболеву дали совет, как прервать серию «0+0»

    Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ситуацию форварда Александра Соболева в «Зените».

    «Могу ли я назвать Соболева разочарованием года? Не хочется обижать Александра подобными определениями, но, конечно, болельщики «Зенита» наверняка ожидали от него большего. Работа нападающего заключается в том, чтобы забивать голы. Если взглянуть на статистику Соболева, то он эту работу пока в «Зените» не выполняет, ведь на данный момент в РПЛ за новый клуб он не забивал.

    Александру сейчас не стоит обращать внимание на критику. Ему нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона и начать забивать. Будут голы – будет и у него совсем другой настрой на всю эту ситуацию», – сказал Новиков.

    • У Соболева в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ 0+0.
    • Александр ушел в августе из «Спартака» после 4,5 года в клубе.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 14:38
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1735476346
    ..."Александру не нужно обращать внимание на критику" - это ключевые слова)... Нас всё устраивает в его игре!...
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    шахта Заполярная
    1735479133
    Чтобы прервать серию 0 + 0, нужно послать сельдиреича и взять уроки у Лещука
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