Агент Барриоса отреагировал на новость о желании игрока уйти из «Зенита»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о возможной смене команды.

Сообщалось, что во время отпуска колумбиец заявил о желании вернуться в «Бока Хуниорс», чтобы выиграть Кубок Либертадорес.

«Барриос сказал, что три года он ещe в «Зените». Потом он может вернуться в «Бока Хуниорс» или другие команды колумбийской лиги. Но пока – только «Зенит»!

У него контракт с клубом ещe три года, и он очень счастлив играть за него», – сказал агент.