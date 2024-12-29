Агент Барриоса отреагировал на новость о желании игрока уйти из «Зенита»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о возможной смене команды.
Сообщалось, что во время отпуска колумбиец заявил о желании вернуться в «Бока Хуниорс», чтобы выиграть Кубок Либертадорес.
«Барриос сказал, что три года он ещe в «Зените». Потом он может вернуться в «Бока Хуниорс» или другие команды колумбийской лиги. Но пока – только «Зенит»!
У него контракт с клубом ещe три года, и он очень счастлив играть за него», – сказал агент.
- Барриос в «Зените» с февраля 2019 года.
- В «Боке» он был с 2016-го по 2019-й.
- Рыночная стоимость хавбека – 10 млн евро.
- В этом сезоне в его активе 23 матча.