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    • Агент Барриоса отреагировал на новость о желании игрока уйти из «Зенита»

    Агент Барриоса отреагировал на новость о желании игрока уйти из «Зенита»

    Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о возможной смене команды.

    Сообщалось, что во время отпуска колумбиец заявил о желании вернуться в «Бока Хуниорс», чтобы выиграть Кубок Либертадорес.

    «Барриос сказал, что три года он ещe в «Зените». Потом он может вернуться в «Бока Хуниорс» или другие команды колумбийской лиги. Но пока – только «Зенит»!

    У него контракт с клубом ещe три года, и он очень счастлив играть за него», – сказал агент.

    • Барриос в «Зените» с февраля 2019 года.
    • В «Боке» он был с 2016-го по 2019-й.
    • Рыночная стоимость хавбека – 10 млн евро.
    • В этом сезоне в его активе 23 матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.12.2024 17:17
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    Комментарии (3)
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    andrei-sarap-yandex
    1735486074
    пускай уходит БАРИОС игрок оборонительный он только передерживает мяч меня бесит ... когда мяч у него делает 3-5 касаний потом думает куда отдавать пас
    Ответить
    neim
    1735488253
    А что вы думвете, в «Бока Хуниорс» одни идиоты что ли ? Через три года этому Барриосу будет 34 года, его даже в Нижний Новгород к тому времени не возьмут, какой нахрен «Бока Хуниорс» ?
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    Кривая да нелёгкая
    1735490570
    Зенит мощь и сила
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