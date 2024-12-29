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    • Ловчев заявил об отсутствии российских футболистов, способных заиграть в Европе: «Даже Дзюба не состоялся»

    Ловчев заявил об отсутствии российских футболистов, способных заиграть в Европе: «Даже Дзюба не состоялся»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о невостребованности российских игроков для топ-клубов Европы.

    «Сейчас в России нет игроков, которые готовы играть в лучших клубах Европы.

    Я считаю Дзюбу лучшим нападающим на протяжении последнего десятилетия, но даже он уехал в «Адану» и не состоялся. Хотя всегда, когда выходил на поле, доказывал всем и себе в первую очередь.

    За время отстранения российский футбол не шагнул вперед, в качестве мы теряем», – заявил Ловчев.

    • Дзюба сейчас выступает за «Акрон».
    • Прошлым летом в «ПСЖ» перешел российский вратарь Матвей Сафонов.

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    Источник: Sport24

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    29.12.2024 19:07
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    Комментарии (4)
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    VPERDIV SPARTAK
    1735491348
    Наш футбол и до отстранения падать начал с чьей-то подачи
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    Garrincha58
    1735491509
    Разве могут быть игроки в колхозной лиге тем более способные заиграть в Европе даже среди легионеров таковых сейчас нет
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    Интерес
    1735493929
    Сейчас вообще это рассуждения бессмысленны,потому что количество "попыток" использовать российского футболиста объективно снизилось до минимума.А как бы было в иной ситуации-никто не может достоверно сказать.Ну так,поболтать...
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    Plyash
    1735499727
    Далер Кузяев,если бы во время,лет 5-7 назад свалил из Питера в европу,обязательно бы заиграл на уровне Головина.Хороший игрок,умный..
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