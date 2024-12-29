Ловчев заявил об отсутствии российских футболистов, способных заиграть в Европе: «Даже Дзюба не состоялся»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о невостребованности российских игроков для топ-клубов Европы.

«Сейчас в России нет игроков, которые готовы играть в лучших клубах Европы.

Я считаю Дзюбу лучшим нападающим на протяжении последнего десятилетия, но даже он уехал в «Адану» и не состоялся. Хотя всегда, когда выходил на поле, доказывал всем и себе в первую очередь.

За время отстранения российский футбол не шагнул вперед, в качестве мы теряем», – заявил Ловчев.