Бубнов проанализировал выступления российских легионеров

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов выразил мнение, что из нынешнего поколения российских игроков, выступающих за границей, хорошо себя проявляет только Александр Головин.

«Головин уже долго играет за рубежом, среди наших легионеров он вне конкуренции. В принципе, если брать уровень того, в каких турнирах и против кого он играет, то можно спокойно признавать его лучшим футболистом года в России.

Про Захаряна в своe время говорили то же, что сейчас говорят про Батракова: восходящая звезда, нужно ехать на Запад. Но я сразу полагал, что там у него травмы начнутся, в России против него так жeстко не играли. И действительно: пошли травмы, проблема с адаптацией, на скамейку сел. Возложенные ожидания не оправдались.

По большому счeту, в «Динамо» лучше бы твeрдо на ноги встал. Но его то в «Челси», то вот в Испанию звали – никак себя не проявил, только время потерял. Сейчас пошли разговоры, что в «Динамо» может вернуться.

Алексей Миранчук в Италии себя показать не смог, хотя всe же о нeм положительно отзывались. Явно лучше выступал, чем Захарян в Испании. Но не был игроком стартового состава, тренер гнобил, из-за чего Алексей не выдержал конкуренции.

В Америке вроде играет, счастлив, адаптация хорошо проходит. Но это не тот уровень – сомневаюсь, что он будет с MLS прогрессировать, дай бог, на том же уровне останется.

Антон Миранчук в Швейцарии, да ещe в не самом сильном клубе. Считаю, что «Локомотив» в плане прогресса для него был бы лучшим вариантом. Тем более с учетом того, в какой футбол сейчас команда играет.

У Далера Кузяева с практикой вроде бы всe нормально, но тоже команда невысокого уровня – с «Зенитом» «Гавр» нет смысла сравнивать. Хотел попробовать в топ-лиге, ну, попробовал. Наверное, понял, что лучше играть в составе лидера РПЛ, чем бороться за выживание во Франции.

Сафонов рядом не стоит с Доннаруммой. Если итальянец здоров, то у Матвея шансов нет, уровень мастерства просто другой, нет ресурса составить конкуренцию. Да и когда травмирован основной вратарь «ПСЖ», есть же ещe и третий голкипер, ему тоже играть надо.

Фeдор Чалов долго искал команду, пришeл в ПАОК. Но это, конечно, не уровень ЦСКА, на мой взгляд. Чего он там приобретeт? Только что другая страна, а профессионально или материально ничего не выиграл.

Считаю, что перебираться за рубеж нужно в топ-команду и только в том случае, если уверен, что выиграешь конкуренцию за место в старте. А так, уезжать, чтобы протирать скамейку – не знаю… Из этого поколения только Головин хорошо себя за рубежом проявляет», – написал Бубнов.