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  • Стало известно о миллионном бонусе, который «Спартак» может получить от «Зенита» за трансфер Соболева

Стало известно о миллионном бонусе, который «Спартак» может получить от «Зенита» за трансфер Соболева

26 октября 2024, 19:15
12

«Спартак» в мае может получить дополнительный 1 миллион евро за трансфер нападающего Александра Соболева в «Зенит».

  • Москвичи продали игрока в августе за 10 миллионов евро.

«Если Соболев станет чемпионом в ближайшие два года в составе питерцев, то они должны будут перечислить красно-белым миллион евро.

Во время переговоров по трансферу Александра Соболева клубы договорились прописать в контракте дополнительные условия. Согласно документу, если Соболев в течение двух лет становится чемпионом России в составе «Зенита», то «Спартак» дополнительно получает от питерцев за его переход кругленькую сумму. Речь идeт об 1 миллионе евро», – написала Baza.

  • Александр Соболев после перехода в «Зенит» из «Спартака» провел за петербургский клуб 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • В «Спартаке» игрок был в 2020-2024 годах.

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Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (12)
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Garrincha58
1729960086
всё ясно теперь два года Зенит не будет чемпионом назло Спартаку
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Цугундeр
1729961213
«Нет! На это я пойтить не могу!»
Ответить
Спартачище
1729961861
Не сильно расстроюсь, если обойдемся без этого ляма
Ответить
Хулиганин
1729962237
Ну значит на 2 сезона только в ротацию на кубок и товарняки. Мюллер так просто лям не отдаст.
Ответить
NewLife
1729962843
Обули шелудивых)))
Ответить
acor94
1729964008
Готов Спартак ради миллиона отказаться от борьбы за чемпионство?)
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Fju-2
1729965930
Ещё одна причина зимой продать его куда-нибудь.
Ответить
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