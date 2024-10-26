Стало известно о миллионном бонусе, который «Спартак» может получить от «Зенита» за трансфер Соболева

«Спартак» в мае может получить дополнительный 1 миллион евро за трансфер нападающего Александра Соболева в «Зенит».
- Москвичи продали игрока в августе за 10 миллионов евро.
«Если Соболев станет чемпионом в ближайшие два года в составе питерцев, то они должны будут перечислить красно-белым миллион евро.
Во время переговоров по трансферу Александра Соболева клубы договорились прописать в контракте дополнительные условия. Согласно документу, если Соболев в течение двух лет становится чемпионом России в составе «Зенита», то «Спартак» дополнительно получает от питерцев за его переход кругленькую сумму. Речь идeт об 1 миллионе евро», – написала Baza.
- Александр Соболев после перехода в «Зенит» из «Спартака» провел за петербургский клуб 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- В «Спартаке» игрок был в 2020-2024 годах.
Источник: телеграм-канал Baza