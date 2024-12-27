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    «Брат»: Соболев выложил фото с Промесом

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев сфотографировался с вингером клуба «Юнайтед» из ОАЭ Квинси Промесом. Оба ранее выступали за «Спартак».

    «Брат», – подписал фотографию Соболев.

    • Промес и Соболев вместе выступали за «Спартак» в 2021–2024 годах.
    • Оба игрока покинули клуб летом.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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    Источник: телеграм-канал Sobolev7

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    27.12.2024 18:02
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    k611
    1735314235
    Промес наверно не в курсе что Соболев в Зенит перешёл
    Ответить
    Цугундeр
    1735315127
    Большой палец, как реклама качественного продукта.)
    Ответить
    Бомбардиръ
    1735316015
    Братство экс-хрюшек?
    Ответить
    Cleaner
    1735316647
    ГОПОТУ тянет друг к другу...(((
    Ответить
    ...уефан
    1735316811
    ..."Поцелуй Иуды"(с)...
    Ответить
    R_a_i_n
    1735317139
    Следующий пост Промеса : "Не брат ты мне, гнида болотная"
    Ответить
    шахта Заполярная
    1735321402
    Твои братья по мусорным бочкам сидят.
    Ответить
    Серый212918
    1735325711
    Дикая собака Динго тебе брат.
    Ответить
    Max-Min-vkontakte
    1735326539
    разноцветные братья)
    Ответить
    alefreddy
    1735374324
    и здесь дельфин поднырнул
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