«Брат»: Соболев выложил фото с Промесом

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сфотографировался с вингером клуба «Юнайтед» из ОАЭ Квинси Промесом. Оба ранее выступали за «Спартак».
«Брат», – подписал фотографию Соболев.
- Промес и Соболев вместе выступали за «Спартак» в 2021–2024 годах.
- Оба игрока покинули клуб летом.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.