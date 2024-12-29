Аршавин ответил, вернут ли российские команды в международные турниры в 2025 году

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о сроках снятия санкций с российского футбола.

Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Честно, у меня не такие оптимистичные взгляды. Дюкову виднее, он больше общается с УЕФА и ФИФА.

Все зависит от разрешения конфликта [на Украине]: как только он завершится, так и вернут нас.

Думаю, никто не скажет, будет это в ближайшие два или три года. Здесь очень трудно и бесполезно предсказывать», – сказал Аршавин.