Дзюба рассказал о возрастных изменениях в характере

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не согласился с риторикой прессы в отношении себя.

– Дзюба в «Акроне» заведeнный?

– Это миф вообще. Я часто заведeнный. Когда есть определeнный результат, то говорят, что заведeнный, когда нету его, говорят, что я не в форме. Это большое враньe.

Я люблю соревноваться, спорить, определeнные вещи меня заводят. Я в «Локомотиве» что в первое время, что потом был одинаковым. Просто есть нюансы.

В целом я тот же, просто с возрастом у тебя немного другая ответственность. В молодом или среднем возрасте ты отвечаешь прежде всего за себя.