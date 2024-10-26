Дзюба рассказал о возрастных изменениях в характере

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не согласился с риторикой прессы в отношении себя.
– Дзюба в «Акроне» заведeнный?
– Это миф вообще. Я часто заведeнный. Когда есть определeнный результат, то говорят, что заведeнный, когда нету его, говорят, что я не в форме. Это большое враньe.
Я люблю соревноваться, спорить, определeнные вещи меня заводят. Я в «Локомотиве» что в первое время, что потом был одинаковым. Просто есть нюансы.
В целом я тот же, просто с возрастом у тебя немного другая ответственность. В молодом или среднем возрасте ты отвечаешь прежде всего за себя.
- Артем в Тольятти с сентября.
- Контракт до лета.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»