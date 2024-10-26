Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Факел». Игра состоится 26 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Пьянич, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

«Факел»: Гудиев, Селе, Мертенс, Брахими, Каштанов, Альшин, Калинин, Ильин, Юрганов, Квеквескири, Сенхаджи.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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