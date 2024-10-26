Николич нашел позитив в ничьей ЦСКА с «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил исход матча 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

С середины 2-го тайма ЦСКА был в большинстве.

«Не доволен ни футболом, ни результатом. Единственное, что может устраивать, – беспроигрышная серия и сумасшедший показатель по количеству пропущенных голов. В обороне мы играем плотно и четко, а над атакой надо еще много работать. Не надо нервничать.

Сегодня к нам приехала команда с хорошей организацией в обороне, которая готова бороться за каждый мяч. Это их футбол, мы его разобрали и знали, чего ожидать. Длинные передачи, плотность, борьба за каждый мяч, как за последний. Нам надо было справляться с этим, а не жаловаться, что соперник играет от обороны. И сегодня я не доволен игрой в атаке. С первой минуты мало что получалось, футболисты начали нервничать. Надо было сохранять терпение, концентрацию и продолжать, забивать, после чего игра бы склонилась на нашу сторону.

Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли поддержать команду, для нас это очень важно», – сказал серб.