Червиченко поддержал позицию Карпина в отношении комментаторов: «Он еще слишком нежно высказался»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко выразил мнение относительно полемики о комментаторах матчей РПЛ.

«Полностью согласен с недовольством Карпина и Смолова. Дело не только в том, что не комментируют, а высказывают мнения. Дело в том, что люди в матчах, где должны быть нейтральными, постоянно переживают за одну команду. Слушать, когда человек болеет за одну команду, невозможно.

Идет комментарий в одну сторону. Если ты болеешь за другую команду, как это слушать? Во время матчей «Спартака» и, например, «Ростова» я постоянно слышу симпатии в сторону «Спартака». Представьте, если комментатор будет болеть, наоборот, за «Ростов» – сколько яда на него выльется и что вообще будет? А в другую сторону почему можно?

Почему все накидывались на Орлова раньше, который переживал за «Зенит»? А теперь Орлова схарчили, но те, кто болеет за «Спартак», остались. Почему так? Один Генич играл на профессиональном уровне. А остальные во что играли – в FIFA в детстве?

Карпин прав, когда говорит о том, что люди постоянно по ходу репортажа дают свои оценки игрокам, тренерам, судьям. Их оценки никто не спрашивает, в футбол никто, кроме Генича, на профессиональном уровне не играл.

Ладно бы это были бывшие футболисты, тренеры или функционеры. Но это просто люди, которые с детства смотрели футбол и которым повезло попасть на эту позицию. Но у нас много кто с 5-6 лет смотрит футбол, но им не доверяют говорить на большую аудиторию.

Мое видение – если вы хотите высказаться по наболевшим темам, пожалуйста, делайте это в аналитических программах, где есть возможность себя проявить, – здесь идет футбол, комментируйте то, что на поле. Иногда людей просто несет, они превращаются в знатоков российского футбола.

Кроме того, не понимаю, когда по ходу матчей в РПЛ мне начинают рассказывать о делах в совершенно другой лиге – Медиалиге, о которой часть аудитории вообще не слышала, и за счет РПЛ начинают рекламировать другое соревнование, навязывая ее. Так что Карпин совершенно прав, он еще слишком нежно о комментаторах высказался», – сказал Червиченко.