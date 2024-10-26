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  • Червиченко поддержал позицию Карпина в отношении комментаторов: «Он еще слишком нежно высказался»

Червиченко поддержал позицию Карпина в отношении комментаторов: «Он еще слишком нежно высказался»

26 октября 2024, 18:18
33

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко выразил мнение относительно полемики о комментаторах матчей РПЛ.

«Полностью согласен с недовольством Карпина и Смолова. Дело не только в том, что не комментируют, а высказывают мнения. Дело в том, что люди в матчах, где должны быть нейтральными, постоянно переживают за одну команду. Слушать, когда человек болеет за одну команду, невозможно.

Идет комментарий в одну сторону. Если ты болеешь за другую команду, как это слушать? Во время матчей «Спартака» и, например, «Ростова» я постоянно слышу симпатии в сторону «Спартака». Представьте, если комментатор будет болеть, наоборот, за «Ростов» – сколько яда на него выльется и что вообще будет? А в другую сторону почему можно?

Почему все накидывались на Орлова раньше, который переживал за «Зенит»? А теперь Орлова схарчили, но те, кто болеет за «Спартак», остались. Почему так? Один Генич играл на профессиональном уровне. А остальные во что играли – в FIFA в детстве?

Карпин прав, когда говорит о том, что люди постоянно по ходу репортажа дают свои оценки игрокам, тренерам, судьям. Их оценки никто не спрашивает, в футбол никто, кроме Генича, на профессиональном уровне не играл.

Ладно бы это были бывшие футболисты, тренеры или функционеры. Но это просто люди, которые с детства смотрели футбол и которым повезло попасть на эту позицию. Но у нас много кто с 5-6 лет смотрит футбол, но им не доверяют говорить на большую аудиторию.

Мое видение – если вы хотите высказаться по наболевшим темам, пожалуйста, делайте это в аналитических программах, где есть возможность себя проявить, – здесь идет футбол, комментируйте то, что на поле. Иногда людей просто несет, они превращаются в знатоков российского футбола.

Кроме того, не понимаю, когда по ходу матчей в РПЛ мне начинают рассказывать о делах в совершенно другой лиге – Медиалиге, о которой часть аудитории вообще не слышала, и за счет РПЛ начинают рекламировать другое соревнование, навязывая ее. Так что Карпин совершенно прав, он еще слишком нежно о комментаторах высказался», – сказал Червиченко.

  • Карпин ранее сказал в подкасте нападающего «Краснодара» Федора Смолова: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
  • Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Червиченко Андрей
Комментарии (33)
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Kollljan
1729956603
С Черданцевым и всей его бандой с нтв надо что-то делать. Срочно!
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Desma
1729956735
"комментируйте то, что на поле" Если для комментаторов в его образе поле не совсем футбольное, то о чём остаётся кукарекать!?
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gor77
1729958700
Всё-таки фигово, что есть только один спортивный тв канал. "Звёзды-комментаторы" не то, что зазвездились, они уже давно потолок своими нимбами пробили. И самое странное - эти говорящие головы только на футболе так себя ведут. Ну ещё и этот, как его, гребец-комментатор, который про биатлон пытается что-то "сказать". А в остальных видах спорта как раз всё очень замечательно. Но... черданцева и всех остальный поганой метлой не выгнать. Увы.(((
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Cleaner
1729958726
Червяк на комментаторов сильно обижен. Потому как они называли его земляным червяком. Кем он и является. Думаю, что здесь спартачи меня точно поддержат...)))
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NewLife
1729958965
А теперь все, что сказал, примени к себе. Ты ведь тоже говном исходишь против Спартака, как штатный комментатор помойки РБ Спорт))
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Garrincha58
1729959412
Всё правильно например Неценко просто пустобрёх у него ни на секунду не закрывается рот только сплошное бла бла бла, а игру саму не комментирует
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DOCTOR PENALTY
1729959596
Пригасил "звёзд" Матч ТВ. *****!
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akku
1729960097
Всем привет, да уже давно большинство смотрят футбол без звука, т.к. с нашими пустобрёхами, ЭТО невозможно слушать. Раньше хоть один комментировал матч, а теперь им одному стало скучно, так они вдвоём голову нам так забьют, короче слов нет и продолжу смотреть без звука.
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serhio80
1729966308
******, там вся *********** с матча за бзденит и только губа за проводниц)
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