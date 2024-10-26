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ЭСК признал ошибку Безбородова в матче «Ахмат» – «Факел»

26 октября 2024, 16:38
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС рассмотрела обращения «Факела», махачкалинского «Динамо» и департамента судейства и инспектирования РФС по поводу матчей 12-го тура РПЛ. ЭСК усмотрела ошибку в решении судьи Владислава Безбородова назначить пенальти в пользу воронежцев на 75-й минуте игры с «Ахматом».

Полный текст решений приведен ниже.

«Ахмат» (Грозный) – «Факел» (Воронеж)

«Факел» и департамент судейства и инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ахмата» на 50-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ахмата» на 75-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Ахмат» №75 Надера Гандри против атакующего игрока команды «Факел» №9 Алексея Каштанова в единоборстве с ним за мяч в собственной штрафной площади, так как оба игрока имели одинаковые шансы сыграть в мяч, нападающий облокачивался на защитника и после ненаказуемого контакта упал на газон, потеряв равновесие. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться ввиду отсутствия оснований считать это решение очевидно ошибочным.

2. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Ахмат» №23 Антона Швеца с телом атакующего игрока команды «Факел» №15 Владимира Ильина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым. Нападающий, почувствовав руку защитника на своем теле, преувеличил силу воздействия и последствия этого контакта, упав на газон с целью заработать пенальти. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судья ошибочно оценил данное единоборство игроков и ему следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде.

«Динамо» (Махачкала) – ЦСКА (Москва)

«Динамо» (Махачкала) обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с взятием ворот «Динамо» на 56-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 61-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Динамо» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия атакующего игрока команды «ЦСКА» №11 Тамерлана Мусаева, совершившего контакт при движении к мячу с игроком обороняющейся команды «Динамо» №4 Идаром Шумаховым, наказуемыми, так как нападающий, двигавшийся на высокой скорости, был полностью сфокусирован на мяче и столкнулся с соперником в обычном футбольном контакте, тогда как защитник, не пытаясь бороться за мяч, умышленно пересек линию движения нападающему, с целью задержать продвижение атакующего игрока к мячу и попытаться заработать незаслуженное преимущество в виде назначения штрафного удара в пользу своей команды. По этой причине, большинство членов комиссии поддерживает решение судьи продолжить игру и последующее его решение засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде.

2 Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды «Динамо» №71 Ян Джапо нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «ЦСКА» №13 Дугласом Келвенном на выходе из штрафной площади команды «ЦСКА», так как он изначально задержал защитника за руку, повлияв на его возможность двигаться к мячу, а потом в опасной манере вытянутой прямой ногой с открытой стопой вступил с ним в единоборство за мяч. По это причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «ЦСКА» в данном игровом эпизоде.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Мх Ахмат Факел Безбородов Владислав Иванов Cергей
Комментарии (3)
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Алим Терек
1729951983
Против Ахмата ошибки судей происходят почти в каждом матче,то не назначают заслуженный пенальти в его пользу и наоборот,назначают левые пенали Ахмату.
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BRO_football
1729953511
И что дальше? Наказать надо судью! По-хорошему, надо посадить в тюрьму, но можно и оштрафовать
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