Сердеров рассказал о роли случайности в развитии карьеры Дзагоева

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о начале карьеры Алана Дзагоева в ЦСКА.
– Раньше любой случай, в котором молодой заиграл, – это просто стечение обстоятельств. Удаление, травма – ставят молодого. Так было и у Дзагоева, и у Щенникова.
Я понимал, что будет тяжело, но если представится возможность, надо пользоваться. Но возможности не было.
– Ты считаешь, что Дзагоев и Щенников появились благодаря случаю?
– Всегда нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Знаешь, как Дзагоев в ЦСКА перешел?
Из Академии Коноплева покупали нападающего Диму Рыжова и защитника Антона Власова под основу, на них делали ставку. И Дзагоева тоже добавили. В итоге Рыжов ездил по арендам, у Власова были травмы, а Дзагоев заиграл.
Он вообще не должен был играть в том матче с «Химками» [18-летний Дзагоев вышел в стартовом составе и сделал 1+1]. Он сыграл за дубль, его позвали на базу, вышел за основу – гол плюс пас. И пошел! Случай!
Понятно, что он был лучшим в дубле на своей позиции. Но если бы кто-то не получил травму или дисквалификацию, то Дзагоев бы не сыграл, и неизвестно, как все дальше сложилось бы.
Хотя Дзага – определенно один из лучших в своем поколении.
- Сердеров выступал за молодежную команду ЦСКА с 2010 по 2012 год, но не провел за основу ни одного матча в чемпионате России.
- Дзагоев играл за ЦСКА в 2008–2022 годах.