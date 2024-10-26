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  • Сердеров рассказал о роли случайности в развитии карьеры Дзагоева

Сердеров рассказал о роли случайности в развитии карьеры Дзагоева

26 октября 2024, 17:10
3

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о начале карьеры Алана Дзагоева в ЦСКА.

– Раньше любой случай, в котором молодой заиграл, – это просто стечение обстоятельств. Удаление, травма – ставят молодого. Так было и у Дзагоева, и у Щенникова.

Я понимал, что будет тяжело, но если представится возможность, надо пользоваться. Но возможности не было.

– Ты считаешь, что Дзагоев и Щенников появились благодаря случаю?

– Всегда нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Знаешь, как Дзагоев в ЦСКА перешел?

Из Академии Коноплева покупали нападающего Диму Рыжова и защитника Антона Власова под основу, на них делали ставку. И Дзагоева тоже добавили. В итоге Рыжов ездил по арендам, у Власова были травмы, а Дзагоев заиграл.

Он вообще не должен был играть в том матче с «Химками» [18-летний Дзагоев вышел в стартовом составе и сделал 1+1]. Он сыграл за дубль, его позвали на базу, вышел за основу – гол плюс пас. И пошел! Случай!

Понятно, что он был лучшим в дубле на своей позиции. Но если бы кто-то не получил травму или дисквалификацию, то Дзагоев бы не сыграл, и неизвестно, как все дальше сложилось бы.

Хотя Дзага – определенно один из лучших в своем поколении.

  • Сердеров выступал за молодежную команду ЦСКА с 2010 по 2012 год, но не провел за основу ни одного матча в чемпионате России.
  • Дзагоев играл за ЦСКА в 2008–2022 годах.

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Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Динамо Мх ЦСКА Дзагоев Алан Сердеров Сердер
Комментарии (3)
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Cleaner
1729958959
Сердеров, ты совсем КУКУ??? Дзагоев играл не благодаря какому то там случаю, а благодаря своему мастерству и таланту! Только посредственные игрочки сердеровы жалуются на случайности, которые им не дали заиграть в Реале или Баварии...(((
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sined1951
1730019489
Но прав в одном-случай и удача-великая вещь
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