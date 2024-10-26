Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дуглас Сантос пройдет медкомиссию в военкомате и станет рядовым ВС РФ

Дуглас Сантос пройдет медкомиссию в военкомате и станет рядовым ВС РФ

26 октября 2024, 15:25
26

Натурализованный зенитовец Дуглас Сантос войдет в запас российской армии.

«Сантос станет рядовым ВС РФ. Защитник «Зенита» в ближайшие дни встанет на учeт в санкт-петербургском военкомате.

У Сантоса нет военного образования, поэтому капитан сине-бело-голубых попадeт в запас обычным рядовым», – написал источник.

  • В будущем Дуглас перестанет считаться легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России.
  • Сантос в «Зените» с лета 2019 года, когда перешел из «Гамбурга».
  • 30-летний игрок стоит 12 миллионов евро.

Еще по теме:
Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России 14
Семак оценил готовность Сантоса и Энрике к матчу с «Оренбургом»
Два игрока «Зенита» пропустят матч с «Акроном» 1
Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1729945869
...чего ж вы народ смешите? Он и так злой, без ваших шуток...
Ответить
Красногвардейчик
1729946213
И под Курск его))
Ответить
vvv123
1729946950
12 евролямов бросать на передовую жалко, однако! Лучше продать китайцам и дроны купить на прибыль.
Ответить
Arvlad
1729949117
Какой на хрен рядовой, каких "РЯДОВ", парню 30 лет...
Ответить
NewLife
1729950870
А россиянки Клавка с Малкой не обидятся, что их не зовут в военкомат ?
Ответить
subbotaspartak
1729951750
Простая процедура, все там ходим
Ответить
alex1951
1729953531
Ну тогда ему в ЦСКА....а там,глядишь в Киеве сыграет против Динамо....Главное ,чтоб новую родину не опозорил)))
Ответить
Вомбат
1729953737
Автор мульки не знает, что Сантосу на момент получения гражданства исполнилось 30 лет, а потому по закону он получает в военкомате категорию "Д", и не является рядовым запаса (т.е. не подлежит частичной мобилизации и не вызывается на сборы). Он может быть призван только при всеобщей мобилизации. Которой, я надеюсь, в России никогда не будет. Впрочем, Гилерме, Ари и Фернандес, хоть и получили категорию А, на военные сборы, не говоря уже о мобилизации никогда не вызывались. Только на сборы сборной России.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1729955187
А КОГДА ВЫЗОВУТ ТАДЖИКОВ.УЗБЕКОВ.КИРГИЗОВ.АРМЯН И Т.Д. НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ???
Ответить
BRO_football
1729956770
Сразу на СВО! Там больше пользы от Сантоса будет, чем на футбольном поле.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
5
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
5
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+