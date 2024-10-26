Дуглас Сантос пройдет медкомиссию в военкомате и станет рядовым ВС РФ

Натурализованный зенитовец Дуглас Сантос войдет в запас российской армии.
«Сантос станет рядовым ВС РФ. Защитник «Зенита» в ближайшие дни встанет на учeт в санкт-петербургском военкомате.
У Сантоса нет военного образования, поэтому капитан сине-бело-голубых попадeт в запас обычным рядовым», – написал источник.
- В будущем Дуглас перестанет считаться легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России.
- Сантос в «Зените» с лета 2019 года, когда перешел из «Гамбурга».
- 30-летний игрок стоит 12 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Mash