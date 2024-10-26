Дуглас Сантос пройдет медкомиссию в военкомате и станет рядовым ВС РФ

Натурализованный зенитовец Дуглас Сантос войдет в запас российской армии.

«Сантос станет рядовым ВС РФ. Защитник «Зенита» в ближайшие дни встанет на учeт в санкт-петербургском военкомате.

У Сантоса нет военного образования, поэтому капитан сине-бело-голубых попадeт в запас обычным рядовым», – написал источник.