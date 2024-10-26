РФС назначил главой комитета по работе с болельщиками бывшего игрока «Зенита» и «Сатурна»

Исполком РФС объявил о назначени председателем комитета РФС по работе с болельщиками экс-футболиста Алексея Игонина. Он с ноября прошлого года был президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга.
На данный момент в комитете нет других членов. Бюро исполкома в будущем рассмотрит вопрос о последующем утверждении состава комитета.
- 48-летний Игонин известен по выступлениями за «Зенит» и «Сатурн». Также он играл за одесский «Черноморец» и «Анжи».
- Он провел 2 матча за сборную России в 1998 году.
Источник: официальный сайт РФС