РФС назначил главой комитета по работе с болельщиками бывшего игрока «Зенита» и «Сатурна»

Исполком РФС объявил о назначени председателем комитета РФС по работе с болельщиками экс-футболиста Алексея Игонина. Он с ноября прошлого года был президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга.

На данный момент в комитете нет других членов. Бюро исполкома в будущем рассмотрит вопрос о последующем утверждении состава комитета.