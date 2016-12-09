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    Самедов: «В «Спартак» ухожу не за деньгами. Переход туда – вообще не моя инициатива»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов встретился с болельщиками во время прощального ужина с одноклубниками и членами тренерского штаба железнодорожников. 32-летний хавбек рассказал о причине, которая побудила его уйти в «Спартак».

    — Нас интересует твой взгляд на происходящее. Почему «Спартак»? Как так получилось?

    — «Локомотив» — это клуб, в котором я выиграл два Кубка, две бронзы. Я очень дорожу теми восемью годами, что провел здесь! Да, я воспитанник «Спартака», но я не ухожу за деньгами, это вообще не моя инициатива. У меня есть действующий контракт, хороший контракт! Когда мне позвонили из «Спартака», я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция «Локомотива» на мой переход была положительная… Вот почему я ухожу.

    — Правда, что ты Семину предъявлял претензии относительно тренировок и методов работы?

    — Нет, я всегда делал свою работу честно!

    — Карьеру в «Спартаке» планируешь закончить?

    — Думаю да, мне уже 32 года…

    — Не будем отвлекать, хорошего вечера, Саша!

    — Спасибо! Удачи, парни!

    Ранее сообщалось, что Самедов подпишет со «Спартаком» контракт сроком на 2,5 года.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.12.2016 18:55
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +191

      bafor 10 декабря 2016, 11:02

      Все из-за лимита. Пенсионеров брать приходится. Сам он не хочет в Спартак. Будет отбывать номер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 10 декабря 2016, 11:01

      Самед воспитанник СПАРТАКА как не крути-возвращение блудного сына...думаю,cвоей игрой оправдает надежды болельщиков и реабилитируется за долгое отсутствие....)))

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 10 декабря 2016, 09:02

      может ещё поможет нам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 10 декабря 2016, 08:04

      САНЯ, СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!
      УДАЧИ ТЕБЕ, НО НЕ СПАРТАКУ:) КРАСНО-БЕЛЫЕ НЕ В ОБИДУ.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 декабря 2016, 01:02

      Ну запасным сгодиться. если реально хотят чемпионами стать и в Лиге Чемпионов не проигрывать Базелю да Андерлехту, а на основу точно не тянет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11488

      alp 9 декабря 2016, 23:05

      осенью 2017 будет просится обратно в локо.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 9 декабря 2016, 22:00

      В спартаке есть деньги?

      0
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 9 декабря 2016, 21:56

      Неужели в локомотиве ему платили меньше?

      0
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 > fortune-bva 10 декабря 2016, 00:17

      Вряд-ли спартак станет чемпионом,хотя у них шансов куда больше, чем у локомотива

      -2
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 9 декабря 2016, 21:12

      врет

      -1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 9 декабря 2016, 21:10

      Скорее всего Самедов лукавит говоря,что переходит не из-за денег, все-таки 32 года,как раз и надо заработать на оставшуюся жизнь,как потом все повернется не кто не знает! Думаю любви и патриотизма к Спартаку в его душе нет, всем правят деньги!
      Ну пусть будет полезен команде, надо укрепляться и брать в этом году первое место!

      0
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > Опорник84 9 декабря 2016, 21:32

      Просто чемпионство хочет зацепить под конец карьеры.

      4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Альфред фаред 9 декабря 2016, 22:50

      О каком вообще чемпионстве идёт речь?! Впереди ещё 13 туров! А болельщиков Спартака эйфория накрыла по полной программе! Уже повесили на шею золотые медали, да соперников в ЛЧ подбирают... Просто смешно. P.S. Был уже один, за трофеями уходил...

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