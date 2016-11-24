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  • Кержаков обновил бомбардирский рекорд. Джеррард завершил карьеру. Дайджест событий дня

Кержаков обновил бомбардирский рекорд. Джеррард завершил карьеру. Дайджест событий дня

Кержаков забил 233-й мяч и обновил рекорд российских бомбардиров

Гол нападающего «Зенита» Александра Кержакова в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» стал 233-м в карьере футболиста. Таким образом, форвард обновил свой рекорд в зачете «Клуба 100». Отметим, что для россиянина этот мяч стал 30-м в еврокубках. «Зенит» уверенно обыграл «Маккаби» со счетом 2:0, а Кержаков забил второй мяч петербургской команды.

«Спартак» не намерен продавать Промеса зимой

«Спартак» не собирается в зимнее трансферное окно рассматривать предложения по полузащитнику команды Квинси Промесу. Красно-белые хотят сохранить своего лидера как минимум до конца сезона. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов приобрести голландца, у которого в контракте со «Спартаком» сумма отступных прописана в размере 30 миллионов евро. Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Паскуато хотел бы стать игроком «Спартака» или «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато заявил о готовности продолжать выступать в России. Ранее появилась информация об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита». «Интерес «Спартака» и «Зенита» ко мне? Конечно, приятно слышать об этом. В России каждый футболист хотел бы попасть в эти команды. Не скрою, мне бы хотелось в будущем оказаться в одном из клубов. Я счастлив в России, где намерен задержаться. Но сейчас голова занята мыслями о том, как избежать вылета «Крылья Советов» из РФПЛ», – сказал Паскуато.

В первую корзину Кубка конфедераций попали Россия, Германия, Чили и Португалия

ФИФА распределила будущих участников Кубка конфедераций-2017 по двум корзинам. В число сеяных попали сборная России как организатор турнира, а также Германия, Чили и Португалия. Во второй корзине значатся Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен по завершении Кубка африканских наций. Сама жеребьевка пройдет 26 ноября в Казани. Уже известно, что сборная России возглавит группу А.

Джеррард объявил об уходе из футбола

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры. Ранее футболист сообщил, что не станет продлевать контракт со своим нынешним клубом «Лос-Анджелес Гэлакси». «Я провел удивительную карьеру. Хочу выразить слова благодарности всем своим клубам и сборной Англии за то время, которое я провел в их составах. Считаю себя счастливым человеком. За моими плечами более 700 матчей в качестве футболиста «Ливерпуля». Спасибо болельщикам, и особенно семье. Чуть позднее я сообщу, чем намерен заняться в будущем», – сказал Джеррард.

Телевидение, сборная Англии и еще три места работы для Стивена Джеррарда

«Брюгге» хочет купить у ЦСКА Страндберга

ЦСКА может продать форварда Карлоса Страндберга в зимнее трансферное окно. Московский клуб получил от «Брюгге» предложение по футболисту. Стороны уже вступили в переговоры, сообщает Aftonbladet. Стоимость 20-летнего шведа на Тransfermarkt.de оценивается в 1 миллион евро. Нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате России шесть матчей, в которых забил два гола.

Нобоа попал в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА составила символическую команду по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В список 11 лучших игроков попал и полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа. Российский клуб дома обыграл «Баварию» (3:2), а хавбек во встрече отметился победным голом. Помимо эквадорца в команду попали Марко Ройс, Синдзи Кагава, Усман Дембеле (все «Боруссия» Дортмунд), Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи (оба «Ювентус»), Уго Льорис (Тоттенхэм), Джибриль Сидибе («Монако»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Рикарду Куарежма («Бешикташ), Рафаэль («Лион»).

Ларссон ушел в отставку с должности главного тренера «Хельсинборга»

Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон ушел в отставку с занимаемой должности. Напомним. что Ларссон руководил командой с января 2015 года. Под его руководством «Хельсингборг» покинул высшую лигу. После решающего матча сезона болельщики выбежали на поле и напали на сына Ларссона Джордана, после чего появились слухи об отставке специалиста. Отметим, что сперва Ларссон не хотел покидать клуб, но сейчас принял окончательное решение.

Лига Европы Англия. Премьер-лига Европа Зенит Спартак Россия Брюгге Хельсингборг Нобоа Кристиан Кержаков Александр Джеррард Стивен Паскуато Кристиан Промес Квинси Страндберг Карлос Ларссон Хенрик
Комментарии (13)
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mihail1980
1480013702
молодец
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kimoutpost
1480015145
Сильный человек!!!
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phobos
1480016325
Обидно за Стиви. Наверное не выносимо играть в других клубах, когда душа в Ливерпуле осталась.
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vasiok74
1480027953
удачи Стивену.может его возмут в Ливер на какую нибуть работу?было бы здорова.
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TUMS
1480028528
Молодец Кержаков.
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арейская
1480034297
Рада за Кержакова и Нобоа
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hans6978T
1480047589
Керж молодец! Вперёд за Питер!
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salvor01
1480067244
Саша Кержаков ла-ла-ла-ла-ла
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D'achkov
1480165399
жирот пидарас
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Adob
1480167629
силён.....)
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