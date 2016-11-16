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  • Руни чрезмерно употребляет алкоголь. Лидерам ЦСКА сократят зарплату. Дайджест событий дня

Руни чрезмерно употребляет алкоголь. Лидерам ЦСКА сократят зарплату. Дайджест событий дня

Руни уличен в чрезмерном употреблении алкоголя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни не мог стоять на ногах после чрезмерного употребления алкоголя на свадебной вечеринке в отеле, которая проходила в эти выходные. «Уэйн пришел на свадьбу с Ягиелкой и был абсолютно пьян. Он не мог связать двух слов и постоянно падал, как в плохой кинокомедии. Футбол играет огромную роль в его жизни, но когда в игре что-то не ладится, он заливает эти проблемы алкоголем. Все это начинает напоминать Гаскойна, но все мы надеемся, что он сможет уйти с этого пути и взяться за голову», – рассказал источник, близкий к ситуации.

«Спартак» подтвердил, что Зе Луиш выбыл до конца года

Нападающий «Спартака» Зе Луиш не поможет московской команде в оставшихся матчах 2016 года из-за травмы, которую он получил на тренировке сборной Кабо-Верде. Сообщается, что 25-летний форвард прошел тщательное медицинское обследование, которое выявило у него частичное повреждение мышц задней поверхности бедра. Таким образом, Зе Луиш не сыграет в играх с «Амкаром», «Тереком», «Крыльями Советов» и «Рубином».

17-летний Доннарумма будет зарабатывать в «Милане» 4,5 миллиона в год

Зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в «Милане» может существенно увеличиться. Руководство красно-черных предложило 17-летнему итальянцу новый контракт с заработной платой 4,5 миллиона евро в год. Отмечается, что на подобный шаг миланцы пошли из-за интереса к вратарю со стороны европейских топ-клубов. Ранее сообщалось, что игрока хочет приобрести «Челси», который готов платить ему 4 миллиона. В нынешнем сезоне Серии А Доннарумма провел 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

ЦСКА предложит Березуцким, Тошичу и Щенникову пойти на понижение зарплаты

ЦСКА этой зимой намерен сократить заработную плату сразу нескольким игрокам. Сообщается, что армейский клуб планирует предложить братьям Березуцким, а также Зорану Тошичу и Георгию Щенникову новые контракты на более скромных финансовых условиях. Основная причина – серьезные финансовые трудности, с которыми столкнулся ЦСКА. Отмечается, что футболисты команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев. Также до сих пор непонятно, останется ли в клубе Сергей Игнашевич, контракт которого с красно-синими истекает летом 2017 года.

Старридж может сменить «Ливерпуль» на «Тоттенхэм» этой зимой

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа в зимнее трансферное окно. Как утверждает Bleacher Report, «шпоры» были заинтересованы в покупке 27-летнего форварда еще этим летом, но тогда их смутила большая трансферная стоимость игрока. Зимой клуб планирует вновь попытаться купить англичанина. В нынешнем сезоне Старридж провел в АПЛ восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

«Рубин» подал заявление в СК РФ по делу Азмуна

Казанский «Рубин» продолжает настаивать на незаконности ухода из клуба нападающего Сердара Азмуна в «Ростов». «Рубин» подал заявление в СК РФ по РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы «нового трудового договора» Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб», – рассказал руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов «Реальному времени».

Россия проведет 10 товарищеских матчей в 2017 году

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах сборной России провести в 2017 году 10 товарищеских матчей. Кроме того, национальная команда примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. «Следующий год – там 10 игр плюс Кубок конфедераций. Это такая уже большая серьезная подготовка к чемпионату мира. Следующий сбор команда проведет в марте», – рассказал Мутко.

Россия опустилась на 55-е место в рейтинге ФИФА, пропустив вперед Буркина-Фасо

Сборная России вновь опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА. Национальная команда, которая в октябре занимала 53-ю строчку, теперь располагается на 55-й позиции, имея в своем активе 592 очка. Российская команда пропустила вперед сборные Буркина-Фасо, Израиля и Нигерии. Лидером рейтинга остается Аргентина (1634), на втором месте идет Бразилия (1544), а тройку лидеров замыкает Германия (1433).

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Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа ЦСКА Милан Спартак Англия Ливерпуль Тоттенхэм Рубин Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Руни Уэйн Щенников Георгий Тошич Зоран Зе Луиш Азмун Сердар Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (11)
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Adob
1479322034
вперёд Россия!!! куда ещё ниже(((
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valexa
1479325014
Рейтинг национальных сборных ФИФА (FIFA) Обновлен 20 октября 2016 # +/- Страна Очки +/- Конф. Место (конф.) 1 0 Аргентина 1621 -25 CONMEBOL 1 2 +1 Германия 1465 +118 UEFA 1 3 +1 Бразилия 1410 +87 CONMEBOL 2 4 -2 Бельгия 1382 +13 UEFA 2 5 -1 Колумбия 1361 +38 CONMEBOL 3 6 0 Чили 1273 -11 CONMEBOL 4 7 +1 Франция 1271 +83 UEFA 3 8 -1 Португалия 1231 +3 UEFA 4 9 0 Уругвай 1175 +2 CONMEBOL 5 10 +1 Испания 1168 +27 UEFA 5 11 -1 Уэльс 1113 -48 UEFA 6 12 0 Англия 1090 -40 UEFA 7 13 0 Италия 1082 -42 UEFA 8 14 +2 Швейцария 1071 +51 UEFA 9 15 +2 Польша 1029 +45 UEFA 10 16 -2 Хорватия 1027 -32 UEFA 11 17 -2 Мексика 1001 -56 CONCACAF 1 18 0 Коста-Рика 971 +28 CONCACAF 2 19 0 Эквадор 932 +15 CONMEBOL 6 20 +4 Нидерланды (Голландия) 901 +40 UEFA 12 21 +6 Исландия 898 +69 UEFA 13 22 -2 Венгрия 891 -22 UEFA 14 23 +2 Перу 865 +24 CONMEBOL 7 24 -2 США 852 -22 CONCACAF 3 25 -4 Турция 843 -42 UEFA 15 26 +2 Словакия 840 +20 UEFA 16 27 +10 Иран 837 +125 AFC 1 28 -5 Босния/Герцеговина 807 -56 UEFA 17 29 0 Украина 803 +4 UEFA 18 30 -4 Австрия 792 -47 UEFA 19 31 +3 Кот-д'Ивуар 790 +38 CAF 1 32 +7 Сенегал 783 +99 CAF 2 33 -2 Ирландия 776 +2 UEFA 20 34 -2 Румыния 746 -27 UEFA 21 35 0 Алжир 741 -8 CAF 3 36 -6 Северная Ирландия 739 -59 UEFA 22 37 -1 Парагвай 738 +18 CONMEBOL 8 38 +4 Тунис 721 +59 CAF 4 39 +2 Швеция 715 +38 UEFA 23 40 -7 Чехия 663 -99 UEFA 24 40 +5 Австралия 663 +20 AFC 2 42 +6 Греция 656 +34 UEFA 25 43 +7 Сербия 650 +48 UEFA 26 44 +3 Южная Корея 640 +6 AFC 3 45 -2 Гана 628 -30 CAF 5 46 +7 Египет 626 +39 CAF 6 47 -7 Албания 619 -59 UEFA 27 48 +1 Узбекистан 617 -4 AFC 4 49 +2 ДР Конго 609 +20 CAF 7 50 -4 Дания 606 -31 UEFA 28 51 +5 Япония 601 +27 AFC 5 52 +15 Словения 595 +93 UEFA 29 53 -15 Россия 594 -91 UEFA 30 54 -2 Саудовская Аравия 593 +5 AFC 6 55 -1 Конго 575 -10 CAF 8 56 +49 Черногория 570 +244 UEFA 31 57 -13 Шотландия 569 -83 UEFA 32 58 -3 Мали 568 -12 CAF 9 59 0 Камерун 567 +2 CAF 10 60 +4 Нигерия 562 +28 CAF 11 60 -2 Марокко 562 -8 CAF 12 62 0 ЮАР 559 +20 CAF 13 63 -1 Панама 551 +12 CONCACAF 4 64 -3 Гвинея 539 -10 CAF 14 65 +4 Тринидад и Тобаго 533 +43 CONCACAF 5 66 +5 Бенин 525 +42 CAF 15 67 0 Буркина Фасо 519 +17 CAF 16 68 -8 Венесуэла 516 -46 CONMEBOL 9
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Вомбат
1479327023
Мутко вздохнет и скажет: Да, Верхняя Вольта сейчас сильнее России. Но лимит отменять нельзя, иначе нас обойдет и Нижняя Вольта.
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TUMS
1479333199
Ниже еще есть место...
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Strig
1479351317
мне же такое понижение зряплаты
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nikita08
1479360329
Руни кот
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Георгий 07 01 93 рус
1479361257
кони в фнл
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100KAN
1479373719
Руни отметил очередной рекорд сборной России в рейтинге ФИФА ;)
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