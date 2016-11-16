Руни чрезмерно употребляет алкоголь. Лидерам ЦСКА сократят зарплату. Дайджест событий дня

Руни уличен в чрезмерном употреблении алкоголя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни не мог стоять на ногах после чрезмерного употребления алкоголя на свадебной вечеринке в отеле, которая проходила в эти выходные. «Уэйн пришел на свадьбу с Ягиелкой и был абсолютно пьян. Он не мог связать двух слов и постоянно падал, как в плохой кинокомедии. Футбол играет огромную роль в его жизни, но когда в игре что-то не ладится, он заливает эти проблемы алкоголем. Все это начинает напоминать Гаскойна, но все мы надеемся, что он сможет уйти с этого пути и взяться за голову», – рассказал источник, близкий к ситуации.

«Спартак» подтвердил, что Зе Луиш выбыл до конца года

Нападающий «Спартака» Зе Луиш не поможет московской команде в оставшихся матчах 2016 года из-за травмы, которую он получил на тренировке сборной Кабо-Верде. Сообщается, что 25-летний форвард прошел тщательное медицинское обследование, которое выявило у него частичное повреждение мышц задней поверхности бедра. Таким образом, Зе Луиш не сыграет в играх с «Амкаром», «Тереком», «Крыльями Советов» и «Рубином».

17-летний Доннарумма будет зарабатывать в «Милане» 4,5 миллиона в год

Зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в «Милане» может существенно увеличиться. Руководство красно-черных предложило 17-летнему итальянцу новый контракт с заработной платой 4,5 миллиона евро в год. Отмечается, что на подобный шаг миланцы пошли из-за интереса к вратарю со стороны европейских топ-клубов. Ранее сообщалось, что игрока хочет приобрести «Челси», который готов платить ему 4 миллиона. В нынешнем сезоне Серии А Доннарумма провел 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

ЦСКА предложит Березуцким, Тошичу и Щенникову пойти на понижение зарплаты

ЦСКА этой зимой намерен сократить заработную плату сразу нескольким игрокам. Сообщается, что армейский клуб планирует предложить братьям Березуцким, а также Зорану Тошичу и Георгию Щенникову новые контракты на более скромных финансовых условиях. Основная причина – серьезные финансовые трудности, с которыми столкнулся ЦСКА. Отмечается, что футболисты команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев. Также до сих пор непонятно, останется ли в клубе Сергей Игнашевич, контракт которого с красно-синими истекает летом 2017 года.

Старридж может сменить «Ливерпуль» на «Тоттенхэм» этой зимой

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа в зимнее трансферное окно. Как утверждает Bleacher Report, «шпоры» были заинтересованы в покупке 27-летнего форварда еще этим летом, но тогда их смутила большая трансферная стоимость игрока. Зимой клуб планирует вновь попытаться купить англичанина. В нынешнем сезоне Старридж провел в АПЛ восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

«Рубин» подал заявление в СК РФ по делу Азмуна

Казанский «Рубин» продолжает настаивать на незаконности ухода из клуба нападающего Сердара Азмуна в «Ростов». «Рубин» подал заявление в СК РФ по РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы «нового трудового договора» Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб», – рассказал руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов «Реальному времени».

Россия проведет 10 товарищеских матчей в 2017 году

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах сборной России провести в 2017 году 10 товарищеских матчей. Кроме того, национальная команда примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. «Следующий год – там 10 игр плюс Кубок конфедераций. Это такая уже большая серьезная подготовка к чемпионату мира. Следующий сбор команда проведет в марте», – рассказал Мутко.

Россия опустилась на 55-е место в рейтинге ФИФА, пропустив вперед Буркина-Фасо

Сборная России вновь опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА. Национальная команда, которая в октябре занимала 53-ю строчку, теперь располагается на 55-й позиции, имея в своем активе 592 очка. Российская команда пропустила вперед сборные Буркина-Фасо, Израиля и Нигерии. Лидером рейтинга остается Аргентина (1634), на втором месте идет Бразилия (1544), а тройку лидеров замыкает Германия (1433).

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