«Челси» согласен платить Доннарумме четыре миллиона в год

«Челси» готов переманить к себе вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Лондонский клуб согласен предложить голкиперу контракт с годовой зарплатой в четыре миллиона евро, что в два раза больше, чем он получает в своей нынешней команде. Стоимость футболиста на Тransfermarkt.de оценивается в 10 миллионов евро.

Доннарумма в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 12 матчей, пять из которых отстоял на ноль.