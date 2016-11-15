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    «Челси» согласен платить Доннарумме четыре миллиона в год

    «Челси» готов переманить к себе вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Лондонский клуб согласен предложить голкиперу контракт с годовой зарплатой в четыре миллиона евро, что в два раза больше, чем он получает в своей нынешней команде. Стоимость футболиста на Тransfermarkt.de оценивается в 10 миллионов евро.

    Доннарумма в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 12 матчей, пять из которых отстоял на ноль.

    Источник: Calciomercato

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    15.11.2016 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 16 ноября 2016, 10:41

      ну вот зачем, лишь бы урвать пока недорого стоит? в Челси уже есть Куртуа, Бегович, как вот с ними решать ситуацию. щас наобещают и зарплату и прочее, и будет на воротах стоять только на тренировках. а в Милане железно игрок стартового состава.

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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 15 ноября 2016, 20:44

      как вариант

      -2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 ноября 2016, 18:50

      Как бы парень голову не потерял и звезду не словил

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