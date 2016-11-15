«Челси» согласен платить Доннарумме четыре миллиона в год

ну вот зачем, лишь бы урвать пока недорого стоит? в Челси уже есть Куртуа, Бегович, как вот с ними решать ситуацию. щас наобещают и зарплату и прочее, и будет на воротах стоять только на тренировках. а в Милане железно игрок стартового состава.
«Челси» готов переманить к себе вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Лондонский клуб согласен предложить голкиперу контракт с годовой зарплатой в четыре миллиона евро, что в два раза больше, чем он получает в своей нынешней команде. Стоимость футболиста на Тransfermarkt.de оценивается в 10 миллионов евро.
Доннарумма в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 12 матчей, пять из которых отстоял на ноль.