100-й гол Чичарито, 95 мячей Роналду и худшая серия «Реала» при Зидане. Главные цифры 2 тура ЛЧ

3 игры кряду «Реал» не может победить – это самая длинная безвыигрышная серия клуба под руководством Зинедина Зидана. Трижды подряд вничью «сливочные» играли последний раз десять лет назад.

9 матчей в Германии не может выиграть Зидан, не покоряется ему эта страна ни как игроку, ни как тренеру. Четырежды команда Зизу сыграла вничью и пять раз проиграла.

19 ударов по воротам «Реала» настреляла «Боруссия». Так часто наносить удары сопернику мадридская команда при Зидане еще никому не позволяла.

8 сэйвов в игре с «Боруссией» совершил голкипер «Реала» Кейлор Навас – больше, чем в какой-либо другой игре за мадридский клуб.

43 матча в Лиге чемпионов потребовалось отыграть защитнику «Реала» Рафаэлю Варану, чтобы забить первый гол.

50-ю игру в ЛЧ провел полузащитник «Реала» Лука Модрич. Хотя казалось, что этот рубеж он уже давным-давно преодолел.

Криштиану Роналду снова в центре внимания. Он забил 95-й гол в истории Лиги чемпионов. Чаще всех в этом турнире колотил голы в сентябре (18), обогнав вчера Филиппо Индзаги. И вообще с начала сезона-2013/14 забил аж 45 мячей в главном клубном турнире Европы, опередив ближайшего преследователя на целых 18 голов.

Нападающий «Боруссии» Андре Шюррле стал первым немцем, забившим за 4 клуба в Лиге чемпионов («Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссия»)

72% владения мячом – статистика «Ювентуса» во вчерашней игре с загребским «Динамо» (4:0). С 2004 года туринцы так часто не резвились с мячом в матче Лиги чемпионов.

1756 дней Гонсало Игуаин не забивал в гостевой игре ЛЧ. Последний раз до вчерашнего дня он отличился в Амстердаме (матч «Аякс» – «Реал»).

Даниэл Алвес – второй после Златана Ибрагимовича футболист, забивавший в ЛЧ за «Ювентус» и «Барселону».

В 5 последних матчах английские клубы увозили из Москвы очки, играя против ЦСКА. Никто из них не проиграл – ни «МЮ» (дважды), ни «Ман Сити» (дважды) ни вчера «Тоттенхэм». Последний раз армейцы обыгрывали англичан дома в 2009 году в Кубке УЕФА («Астон Вилла» – 2:0), а в Лиге чемпионов – 10 лет назад («Арсенал» – 1:0).

Тем не менее, в 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов «Тоттенхэму» никак не удается забить хотя бы гол до перерыва.

5 голов в 5 играх сезона на счету форварда «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сона. В прошлом сезоне кореец забил столько же, только за 37 матчей. А еще Сон – второй азиатский игрок, забивавший в ЛЧ за разные клубы («Байер», «Тоттенхэм»). Первооткрывателем был Пак Джи Сун («ПСВ», «МЮ»).

Форвард «Байера» Чичарито забил свой 100-й гол после переезда в Европу (в 2010-м году). 59 мячей за «МЮ», 32 за «Байер», еще 9 – за «Реал».

Эффективности «Монако» в играх с «Байером» позавидует любой клуб мира. В трех последних матчах (включая сезон-2014/15) монегаски попадали в створ ворот немцев лишь трижды и … забили 3 гола! Два года назад «Монако» выиграл обе встречи, а сейчас вытащил ничью (1:1).

«Когда обороняешься, силы заканчиваются». Как ЦСКА снова не подготовился к Лиге чемпионов

«Лестер» – первый английский дебютант Лиги чемпионов, сумевший выиграть 2 стартовых матча этого турнира («Брюгге» – 3:0, «Порту» – 1:0).

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани забил Икеру Касильясу целых 5 голов в 3 играх. Кроме вчерашнего мяча он отгрузил еще четыре испанскому вратарю в чемпионате Португалии, выступая за «Спортинг».

«Порту», между тем, пропускает в каждом матче еврокубка, проходящем в Англии. Пугающая регулярность – уже 17 таких игр.

А «Севилье», победившей вчера «Лион» (1:0), удалось добиться уникального достижения – последние 11 домашних голов в Лиге чемпионов были забиты абсолютно разными футболистами.