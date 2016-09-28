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    «Когда обороняешься, силы заканчиваются». Как ЦСКА снова не подготовился к Лиге чемпионов


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    Голосов: 2
    28.09.2016 11:15
    ЦСКА снова буксует в Лиге чемпионов, хотя в группе нет соперников уровня «Баварии». Александр Плеханов проанализировал игры с «Байером» и «Тоттенхэмом», чтобы понять, почему Леонид Слуцкий боится действовать.

    «ЦСКА потребовалось 15 минут, чтобы адаптироваться к Лиге чемпионов», – говорил Леонид Слуцкий после матча с «Байером». Тогда армейцы пропустили на старте игры два мяча, после чего едва смогли вырвать ничью. Матч с «Тоттенхэмом» подопечные Слуцкого начали намного быстрее и интенсивнее. На первых минутах хозяева поля, гонимые полным стадионом, даже имели преимущество. Однако затем «Тоттенхэм» забрал мяч, а футболисты ЦСКА лишь изредка беспокоили англичан контратаками. «Имели моменты Тошич и Фернандес, но реализация не была на должном уровне», – оправдывался Слуцкий. Моменты у Тошича, возможно, и были, но проиграл матч именно тренер ЦСКА.

    Прическа Еременко и другие удивительные вещи

    К матчу с «Тоттенхэмом» ЦСКА подготовился основательно. Роман Еременко, например, решил кардинально удивить публику сменой имиджа. «Роману идет его новый вид. Верим в победу над «Тоттенхэмом», хотя команда очень сильная», – говорили болельщики перед началом встречи. Все билеты на игру оказались проданы еще за сутки, что для нашего футбола большая редкость. Перед ареной находились и те, кто пытался заработать лишнюю копеечку. Отличились даже лица без определенного места жительства, уговаривавшие купить у них воображаемый билет за 18 тысяч рублей.

    «Тоттенхэм» приехал в Москву без пяти ключевых футболистов основы. У армейцев единственной серьезной потерей оказалось отсутствие Алана Дзагоева. Собравшиеся на стадионе спорили, с какой тактикой ЦСКА выйдет на англичан. Леонид Слуцкий никого удивлять не стал, дав задачу играть от защиты. Это привело к тому, что антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов продлился до 39 матчей, а голевая серия Траоре на новом стадионе прервалась.

    Низкая линия обороны

    «Наш план долгое время удавался. Мы должно были высоко отбирать мяч, но во втором тайме стали садиться глубже. Пропущенный гол стал следствием этого», – оправдывался Слуцкий после матча. На 71-й минуте оборона команды, которая с начала второго тайма всего пару раз выходила со своей половины, дала сбой. Сон пробил наверняка, а Акинфеев даже зацепил катившийся по газону мяч, но судья указал на центр. Это уже пятый гол корейца в пяти последних играх за «Тоттенхэм».

    Удивительно, что в створ армейских ворот футболисты «Тоттенхэма» ударили лишь дважды. Десять раз мяч принимали на себя футболисты ЦСКА, а особенно усердствовал Понтус Вернблум (три блокированных удара). В первой половине матча стадион истерически вздрогнул лишь раз, когда мяч угодил в перекладину ворот Акинфеева. Символично, что это совпало с приходом на трибуны Алана Дзагоева. Из зоны, где обычно играет Алан, и возник самый опасный момент за 45 минут. Но во втором тайме силы армейских футболистов закончились, ударов в сторону ворот со стороны «Тоттенхэма» стало почти в два раза больше (14 против 8), а везение, долгое время уберегавшее ЦСКА от пропущенного мяча, куда-то исчезло.

    Тренерская дуэль

    Но дело здесь не только в удаче, которая ЦСКА и правда помогала очень долго. Во второй половине, когда тренерам нужно было вносить коррективы в игру, Леонид Слуцкий своему коллеге-оппоненту проиграл. На 67-й минуте Покеттино выпустил полузащитника Н’Куду вместо единственного нападающего Янссена. Кореец Сон выдвинулся вперед, а поддерживать его атакующие начинания отправили Ламелу. Уже спустя четыре минуты эти двое организовали гол. «Мы полностью перестроили игру. Н'куду – быстрый игрок, который вышел на левый фланг. Сегодня нам повезло», – наставник «Тоттенхэма» после матча с радостью обсуждал свою тренерскую победу.

    В перерыве Слуцкому пришлось вынужденно сменить Василия Березуцкого на брата Алексея. Подмены не заметил никто, да и сам тренер ЦСКА отметил, что эта перестановка ни на что существенно не повлияла. Вторую замену Слуцкий держал вплоть до пропущенного мяча. Выход Натхо вместо Тошича означал усиление игры в центре поля, но никак не перенастрой на атаку. При этом Бибрас сыграл даже выше своего обыденного уровня, парой опасных забросов едва не организовав для партнеров встречу с Льорисом.

    Нерешительность Слуцкого

    Леонид Слуцкий даже не попытался сыграть ва-банк. «Когда ты обороняешься, тратишь столько сил на отбор, то энергия заканчивается», – рассказывал тренер армейцев. При этом своей третьей возможностью что-то поменять или хотя бы освежить игру Слуцкий не воспользовался. В запасе остался Карлос Страндберг, в матче с «Тереком» уже забивавший на новой арене после выхода на замену. Тренерский штаб москвичей продолжал слепо верить в то, что мощный корпус Траоре сможет соорудить голевой удар.

    «Этот мощный африканец был хорош. Он мог бы играть в АПЛ!»,– восхищался нападающим ЦСКА защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер. Ласина действительно действовал опасно, но поддержку находил лишь от бегавшего по всему полю Еременко и запоровшего два момента еще до ухода на скамейку Тошича. Марио Фернандес постоянно оставлял зоны и слепо несся вперед, а Георгий Щенников на противоположном фланге снова чего-то стеснялся. ЦСКА сыграл так, каким мы привыкли видеть московский клуб в игре с сильным соперником. Половина команды, включая тренера, чего-то боялась, а другие футболисты пытались победить за счет веры в собственные силы. Итог для игроков: физическая вымученность к середине матча и разочарование от ошибок.

    Как жить дальше

    Эта игра стала исторической для Леонида Слуцкого. Наставник ЦСКА провел во главе клуба 289-й матч, обойдя по этому показателю Валерия Газзаева. Теперь Слуцкий – главный долгожитель на посту тренера армейской команды. Но в 288 встреч Газзаева у руля ЦСКА уместился важный европейский успех в Кубке УЕФА. Сейчас подобные победы лишь в мечтах болельщиков ЦСКА. До конца группового этапа еще четыре встречи, но все идет к тому, что ЦСКА снова бесславно вылетит из Лиги чемпионов. Футболисты и тренерский штаб обязательно найдут оправдание такой неудаче. Только в этот раз все четыре команды в группе примерно равны, поэтому теперь придется искать реального виновника поражения.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Reuters
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 17:41

      "В первой половине матча стадион истерически вздрогнул..." - Автор, сынок, ИСТЕРИЧЕСКИ ВЗДРОГНУТЬ дано не каждому, а уж заметить такое способен только очень чуткий наблюдатель, ага.

      -1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 29 сентября 2016, 13:25

      Рулевой Армейцев проиграл опять и это уже не случайность!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 сентября 2016, 09:36

      Несколько субъективная статья, являющаяся пищей для "болельщиков"
      других клубов, но не армейских.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3965

      Kollljan 28 сентября 2016, 19:58

      Сидит качается, губа трясется, пот течет рекой. Зрелище хуже некуда.

      2
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 28 сентября 2016, 16:54

      Половина команды, включая тренера, чего-то боялась - это самые точные слова вчерашнего матча , пора слуцкому в отставку . Кандидатур возглавить цска полно , например гончаренко . Хуже уже не будет, надо обновлять команду !!!

      2
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      Рейтинг: +592

      spaike > Jaguar58 29 сентября 2016, 15:10

      Согласен с тобой насчет того что команда боялась. Не хватает сейчас большинству команд дерзости какая была в 90-х и начале 2000-х. Боятся крупно проиграть(по их мнению лучше отсидется в обороне и попробывать проиграть с минимальным счетом или сыграть вничью), вместо того чтобы сыграть дерзко с соперником, может даже проиграть крупно , но показать красивый футбол.

      2
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      Рейтинг: +74

      koka7751 28 сентября 2016, 16:31

      Пора давно прощаться с Лёней. Это тренер только для ФНЛ и то скоро не потянет.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 сентября 2016, 15:22

      бери шинель,пошли домой.... об игре цска

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 сентября 2016, 12:34

      В начале игры, режиссёр довольно долго позволил показывать оператору Слуцкера.Это было позорнейшее для страны зрелище.Кто-то может разумно доказать,что существо,умирающее на скамейке от панической атаки,может конструктивно мыслить?И как долго это может продолжаться?Неужели никакие лекарства не помогают?Ведь не за горами день,когда Слуцкер свалится во время игры в припадке !

      5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > yorgenbarenz 29 сентября 2016, 17:42

      Оператор снимает, режиссёр показывает, ага.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 сентября 2016, 11:43

      Итог можно хоть сейчас привести. 2-4 очка, 4 мести и рекорд 43 матча )))

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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > ufos73 28 сентября 2016, 16:56

      ты к сожалению прав!! И виноват в этом будет один человек , сам догадываешься кто)

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      Рейтинг: +585

      tilvan 28 сентября 2016, 11:35

      Да ничего не изменится. Лёня останется.

      2
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