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    • Топ-5 футболистов, игравших и за «Спартак», и за ЦСКА – один из них тренирует сборную, а другой провалил допинг-тест

    Топ-5 футболистов, игравших и за «Спартак», и за ЦСКА – один из них тренирует сборную, а другой провалил допинг-тест


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 09:00
    Готовимся к сегодняшнему дерби.

    Считанные часы остаются до начала матча между ЦСКА и «Спартаком». Это противостояние считается самым принципиальным в российском футболе. Матчи между красно-синей и красно-белой командами редко бывают скучными. Как правило, дерби получаются по-настоящему огненными, независимо от того, в каком состоянии находятся соперники. ЦСКА и «Спартак» конкурируют уже очень много лет. Трансферы между этими клубами случаются даже реже, чем нулевые ничьи. Вы можете себе представить Игоря Акинфеева или братьев Березуцких в футболке «Спартака»? Или Егора Титова, Андрея Тихонова и Дмитрия Аленичева в форме ЦСКА? Вот и мы нет.

    И все же футбольная история знает игроков, которые выступали и за ту, и за другую команду. Сейчас в «Спартаке» есть два «гладиатора», когда-то представлявших ЦСКА. Это Никита Чернов и Хесус Медина. Кто еще успел поиграть за оба клуба? Вашему вниманию – топ-5 таких футболистов. Сразу оговоримся: места между игроками мы распределяли исключительно по их возрасту, а не по уровню мастерства. Кто старше – с того и начинаем.

    5. Валерий Карпин. 163 матча и 44 гола за «Спартак». 3 матча и 0 голов за ЦСКА

    О красно-синем прошлом главного тренера «Ростова» и сборной России знают не все. Ранний этап игровой карьеры Карпина слишком устойчиво ассоциируется со «Спартаком». Но еще до перехода в команду Олега Романцева хавбек успел поиграть за ЦСКА, пусть и совсем недолго. В 1987-м году 18-летний игрок, выступавший тогда за таллинский «Спорт», отправился на турнир во Львов с командой Прибалтийского военного округа. Карпин был военнообязанным, и просто не мог отказаться от участия в этих соревнованиях. Полузащитник приглянулся селекционерам московского ЦСКА. Так футболист оказался в столичном клубе, который тогда выступал во Втором дивизионе чемпионата СССР. За основу Карпин провел всего три матча. Первый, что интересно, против ростовской команды – СКА. Тогда в ЦСКА была серьезная конкуренция – в полузащите играли Владимир Татарчук, Валерий Брошин, Игорь Корнеев, Дмитрий Кузнецов и Андрей Афанасьев. Карпина перевели в дубль, оттуда он перешел в воронежский «Факел» и уже потом – в «Спартак». В составе романцевской команды хавбек трижды становился чемпионом России. А потом отправился в Испанию, где провел много успешных сезонов.

    4. Евгений Бушманов. 89 матчей и 2 гола за «Спартак». 147 матчей и 6 голов за ЦСКА

    Воспитанник ярославского футбола. Выступая за «Шинник», привлек внимание трансферного комитета «Спартака». В 1991 году 20-летний Бушманов стал игроком основного состава, но из-за череды травм был вынужден покинуть команду. Зато в ЦСКА времен Павла Садырина защитник закрепился быстро, играл регулярно. Провел в команде 4 сезона. Участвовал в том легендарном розыгрыше Лиги чемпионов, когда ЦСКА в 1/8 финала выбил «Барселону». Бушманов забил каталонцам шикарный гол в гостевом матче, москвичи тогда победили – 3:2. После ухода из ЦСКА защитник поиграл за «Торпедо», а потом, в 1998-м, вернулся в «Спартак». Трижды становился с красно-белой командой чемпионом России. Вновь ощутил драйв Лиги чемпионов. Обыгрывал вместе со «Спартаком» мадридский «Реал».

    3. Руслан Нигматуллин. 31 матч и 41 пропущенный гол за «Спартак». 18 матчей и 21 пропущенный гол за ЦСКА

    Нигматуллин известен, в основном, по выступлениям за «Локомотив» и сборную России. Но и в двух других московских клубах он также успел поиграть. К «Спартаку» голкипер присоединился в 1995-м году. В первом сезоне играл регулярно, но потом уступил место в основе Александру Филимонову. Оставаться вторым вратарем в команде Нигматуллин не захотел и перешел в «Локо», будучи двукратным чемпионом России. В ЦСКА голкипер оказался летом 2002-го года после неудачной попытки заиграть в Серии А с «Вероной». В красно-синей команде Нигматуллин провел пол-сезона, был основным вратарем. Принял участие в золотом матче. ЦСКА уступил «Локо» – 0:1.

    2. Роман Широков. 20 матчей и 1 гол за «Спартак». 9 матчей и 1 гол за ЦСКА

    Оба периода в карьере полузащитника – красно-белый и красно-синий – получились короткими. Но Широков – далеко не рядовой для российского футбола персонаж, и свое место в нашем топ-5, безусловно, заслужил. Роман учился футбольному мастерству в школе ЦСКА, выступал за дубль команды. Но в основу так и не попал. Широков сменил много клубов, прежде чем нашел себя в «Зените». После пяти с половиной сезонов в Санкт-Петербурге полузащитник немного поиграл за «Краснодар», а потом, неожиданно для многих, оказался в «Спартаке». Сам игрок объяснил свой выбор тем, что его отец, крестный и еще 99 процентов друзей болеют за красно-белых. Игрок порадовал родных и близких, забив гол в дебютном матче за столичный клуб – поразил ворота «Локомотива». Но потом Широков перестал попадать в состав команды. СМИ сообщали о конфликте игрока с Муратом Якином, занимавшим тогда пост главного тренера в «Спартаке». Сам Широков в одном из недавних интервью назвал швейцарца худшим тренером в своей игровой карьере. Покинув столичный клуб, хавбек отправился на правах аренды в «Краснодар», затем ненадолго вернулся в «Спартак» Дмитрия Аленичева, а после – перешел в ЦСКА. Подписав контракт с красно-синими, Широков заявил: «ЦСКА – это родной клуб для меня». Провел в сезоне 2015/16 восемь матчей в РПЛ и один – в кубке. Стал вместе с командой чемпионом России. А потом объявил о завершении игровой карьеры.

    1. Роман Еременко. 7 матчей и 0 голов за «Спартак». 80 матчей и 20 голов за ЦСКА

    Выступая за ЦСКА, Еременко по праву считался одним из сильнейших игроков российского чемпионата. С красно-синей командой финн выигрывал чемпионат и кубок страны, выступал в Лиге чемпионов. Осенью 2016-го года грянул скандал, фактически разрушивший карьеру хавбека. Еременко провалил допинг-тест. Стало известно, что в его пробе, взятой после матча с немецким «Байером», обнаружили кокаин. Полузащитника отстранили от футбола на два года. ЦСКА поддерживал контакт с игроком и планировал после окончания срока дисквалификации подписать с ним новый контракт. Но Еременко предпочел перейти в «Спартак». Активные фанаты и того, и другого клуба, крайне негативно восприняли такое решение игрока. Хавбек дебютировал за красно-белую команду в октябре 2018-го. Еременко после длительной дисквалификации было трудно выиграть конкуренцию в основном составе. Справиться с задачей он так и не сумел. Полузащитник покинул «Спартак», а потом ярко проявил себе в «Ростове» под руководством Валерия Карпина.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Anton Belitsky, Nataliya Kondratenko, Dmitry Golubovich, Alexander Kulebyakin / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (1)
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    bset
    1714059537
    Нигматуллин везде поспел. Еще бы в Динамо залетел - вообще все московские команды захватил бы
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