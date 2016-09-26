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  • Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

Всего три изменения

О списке на Евро-2016 уже давно можно забыть, множество футболистов из той сборной до сих пор вне нынешней команды. Так и нет Лодыгина, Глушакова, Комбарова и Головина. По сравнению с сентябрьским сбором Станислав Черчесов принял решение не вызывать Нойштедтера, Тарасова и Полоза, позвав вместо них Смольникова, Кутепова и Ерохина. Хотя по большому счету новичок всего один – это Смольников, поскольку Кутепов и Ерохин были включены в сборную уже после объявления заявки. Зато полностью обновлен мини-состав привлеченных к работе на учебно-тренировочном сборе – Кутепов переведен в главную команду, а Фернандеса и Емельянова не вызвали – с основным составом будут тренироваться Васин и Могилевец.

Кокорин и Мамаев – мимо

Не попали снова. Черчесов продолжает обижаться на то, что не позвали в Монте-Карло. На самом деле, оба не в заявке все по тем же причинам – Мамаев до сих пор залечивает травму, а Кокорин не слишком зажигает за «Зенит» – всего один гол в восьми матчах. Да и времени после скандала в Монако прошло мало. Черчесов не раз говорил, что ему нужен позитивный фон вокруг сборной, а при наличии Мамаева с Кокориным, скорее, велик соблазн посвистеть с трибун. Команде это ни к чему.

Денисова тоже нет

Конфликт Черчесова с Игорем Денисовым в «Динамо» всем давно известен, но пока слишком рано говорить о том, что он сказывается и на сборной. Денисов только привыкает к своей роли в «Локо» и в целом выступает неудачно, как и вся команда, о чем сам же и говорил. Потенциально 32-летний опорник до сих пор в состоянии усилить сборную, но, видимо, не сейчас. Впрочем, зная характер Черчесова, шансов у Денисова попасть в национальную команду все равно не очень много.

Постойте, а где Черышев?

За весь сентябрь Денис отыграл ровно 200 минут за «Вильярреал». Он восстановился после травмы, дважды вышел в основе, но полный матч ни разу не провел, зато выходил во всех пяти сентябрьских. «Наберет форму, начнет играть – пообщаемся», – сказал Черчесов о Черышеве месяц назад. Интересно, пообщались ли?

Не игравших в сборной осталось двое

Из всего состава за сборную не играли лишь Джанаев и Кутепов. Интересно, что больше половины футболистов нынешнего созыва (13 человек) не сыграли за Россию и десяти матчей. Сборная существенно обновляется и молодеет, средний возраст команды теперь составляет 26,8. То есть, ровно на два года меньше, чем на Евро-2016, где цифра была иной – 28,8.

«Зенит» – снова базовый клуб сборной

Предыдущая заявка включала себя представителей сразу девяти клубов. Сейчас их количество сократилось до восьми, потому что не вызван Нойштедтер из «Фенербахче». «Зенит» вернул себе звание базового клуба сборной, в том числе и после трансфера Новосельцева – сейчас из питерской команды вызвано пять футболистов. От «Краснодара» поехали четверо, троих в сборную делегировали ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив», двоих – «Спартак» и «Рубин». Еще одного – «Терек».

Зимой будут вызваны совсем другие футболисты

Слово Черчесову: «Вопрос пока находится на рассмотрении, но мы бы хотели в декабре и феврале провести специальные сборы и сыграть контрольную встречу, чтобы просмотреть тех футболистов, кто сейчас не получил вызов в национальную команду и кто не будет задействован в еврокубках. В нем будут те, кто не участвовал в международных матчах. Условно – из ЦСКА, «Зенита», «Краснодара» и «Ростова», по большому счету, игроков не будет. Есть уже две сборные, которые подтвердили желание сыграть – после чемпионата, в декабре, и в феврале, когда в разгаре будут сборы».

Новая сборная России: 15 новичков, а ЦСКА и «Зенит» – не базовые клубы

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Денисов Игорь Мамаев Павел Джанаев Сослан Смольников Игорь Кокорин Александр Кутепов Илья Черышев Денис Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Челнинец
1474896090
Нынешний Комбаров лучше того которого брали в сборную, лучше стал играть! Лодыгина понятно, есть намного сильнее вратари, Глушаков после травмы, форму наберет может и будут брать, У Головина все еще впереди!
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mihail1980
1474900948
лунева в сборную.хороший вратарь
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alexis02lion
1474902217
Всё по делу. Ной не тянет, у Тарасова травма, Полоза ещё не раз позовут, так что пусть лучше за клуб отрабатывает. У Смольникова есть шанс вернуться в команду. Кутепов как молодой защитник на замену ветеранам рассматривается. А Ерохину само то сейчас в сборной играть, он по делу. Могилевец хоть здесь может практику получить, Васин так же как Кутепов - надо молодёжь в защите наигрывать, хоть какая-то есть. И то что нет Кокоры и Денисова радует - не заслужили. Мамай пусть лечится, у него шансы будут, Смолову всё равно нужен проверенный партнёр.
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radga
1474912935
Надо парней наигрывать, пока время еще есть. Но с каждым днем его становиться меньше!!!!!!
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Ver
1475384808
Есть тренер, и ему нужно доверять, а не поднимать вой каждый раз, когда в сборную не вызван кто-то из любимцев публики...
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