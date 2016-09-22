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  • «Тоттенхэм» боится за фанатов на матче с ЦСКА. Гершкович подделал подпись Бердыева. Дайджест событий дня

«Тоттенхэм» боится за фанатов на матче с ЦСКА. Гершкович подделал подпись Бердыева. Дайджест событий дня

Фанатов «Тоттенхэма» пугают Москвой

«Тоттенхэм» перед поездкой на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА рекомендовал своим фанатам не демонстрировать символику клуба в Москве. «Пожалуйста, обратите внимание, что ради дополнительной безопасности не рекомендуется показывать свои клубные цвета, пока вы не окажетесь на территории стадиона. Флаги и баннеры приветствуются на стадионе, однако мы советуем не демонстрировать их в центре города», – говорится в обращении «Тоттенхэма». Игра пройдет во вторник, 27 сентября.

Гершковича обвиняют в фальсификации подписи Бердыева

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович подозревается в подделке подписей на документах. В его отношении КДК РФС уже открыл дело, эту информацию подтвердил возглавляющий КДК Артур Григорьянц. Ранее Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС нарушает регламент, причем это заявление было подписано несколькими тренерами, в число которых входит Курбан Бердыев. При этом сам Бердыев позже заявил, что не имеет никакого отношения к подписи на документе.

Историческое использование видеоповтора: впервые опробовано в Голландии

Матч Кубка Голландии между «Аяксом» и «Виллемом II» закончился убедительной победой амстердамского клуба со счетом 5:0, а главный судья Данни Маккелли принял решение удалить игрока гостей после подсказки со стороны видеоассистента, хотя изначально планировал показать футболисту желтую карточку. Таким образом, решение на основе видеоповтора было принято впервые в официальной игре.

Россия проведет товарищеские матчи против трех топ-сборных

Сборная России пополнит календарь товарищеских матчей, по крайней мере, тремя играми с топ-сборными. Информацию подтвердил президент РФС Виталий Мутко: «Россия проведет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией. По договору Франция нам должна обратный матч. Планируем, что успеем сыграть до Кубка конфедераций с кем-то из сильных соперников. Все топовые команды сейчас заняты в квалификации к чемпионату мира — 2018, поэтому найти соперника крайне сложно. Нужно, чтобы все устраивало тренера, а также учитывать климатические условия».

Мутко уверен, что снова станет президентом РФС

«Про какую конкуренцию вы говорите? О чем разговор? Меня выдвинули 90 процентов всех федераций и субъектов. Это же смешно. Просто люди иногда теряют ориентиры, забывают, кто они. Мы же все друг друга знаем в России. Страна большая, но маленькая, как говорится. Я конкуренции не боюсь! Это первое. И еще – у меня есть два дня перед выборами», – заявил сегодня министр спорта России Виталий Мутко. Говорил он, как обычно, очень много: и про потолок зарплат, и про лимит, и про гибель «Алании» из-за Газзаева.

«Цель – подготовить 1600 игроков для сборной России». Как Мутко переделает наш футбол?

Бускетс остается в «Барселоне» надолго

Вопрос с продлением контракта полузащитника Серхио Бускетса успешно решен, теперь игрок будет связан соглашением с «Барселоной» до 2021 года. Сумма отступных, как сообщалось ранее, составляет 200 миллионов евро. Напомним, минувшей весной слухи отправляли Бускетса в «ПСЖ» за 100 миллионов, но испанец остался в родном клубе.

УЕФА оштрафовал «Спартак» за грехи 20-летней давности

Штраф в размере 1,23 миллиона евро, который УЕФА наложил на «Спартак», не имеет никакого отношения к матчу Лиги Европы против АЕКа. «Основанием для ареста стало постановление швейцарского суда Ньона. Согласно указанному постановлению, оно вынесено во исполнение решения испанского суда Кадиса 2009 года, которое, в свою очередь, вынесено на основании документов, датированных 1996 годом», – сообщил на своей странице в Facebook вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. Что дальше – пока неизвестно, но клуб собирается оспорить решение УЕФА.

«Зенит», «Рубин» и «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России «Зенит» не оставил шансов «Тамбову», нанеся команде Андрея Талалаева поражение со счетом 5:0: забивали Мак, Шатов, Кокорин, Джорджевич и Жулиано. «Рубину» удалось обыграть в гостях «Читу» благодаря единственному голу Марко Девича, а «Крылья Советов» оказались сильнее «Шинника», победив 2:0 после точных ударов Корниленко и Ткачева.

«Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой. Ключевые моменты матча на Кубок

Пять решений Луческу, вернувших «Зенит» в претенденты на чемпионство

Россия. Кубок Лига чемпионов Россия Тоттенхэм ЦСКА Россия Барселона Спартак Зенит Рубин Крылья Советов Бускетс Серхио Бердыев Курбан Мутко Виталий
Комментарии (12)
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P_D
1474578856
мудько как царек нащ не зыблен походу пьесы
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woyser
1474586926
"Говорил он, как обычно, очень много: и про потолок зарплат, и про лимит, и про гибель «Алании» из-за Газзаева." - говорит он такой, всё говорит и говорит.
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343443
1474602468
мудько как царек
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pik54
1474604834
гол красавец.
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Ильгизар И
1474606005
Мутного на пенсию
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Partizanmett
1474611228
Про появление в символике Тоттенхэма в центре Москвы - бред. У нас не дикая Англия и ничего фанатам не сделают.
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alexis02lion
1474632988
Правильно лондонцы думают - у нас же петух символ клуба и всё пипец. Там случаем Милонов не собирается на игру. Пьяного быдла везде хватает, так что все предупреждения оправданы.
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alexis02lion
1474633091
Круто. Чё. Отхватить от Франции, Италии и Германии. Нормальная взбучка нашей сборной перед домашним чемпионатом. Там и посмотрим на что новая (обновлённая) сборная способна.
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alexis02lion
1474633248
Шинник жалко, денег мало или почти нет, а играют как, но кубок им не нужен, на фиг летать, так что тут закономерно слили, чтобы выжить надо меньше соревнований где участвовать надо.
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mik1954
1474648558
Правильно боятся, т.е. есть за что и они это знают... За Францию им еще полагается, над флагом глумились, оскорбляли под защитой полиции, дрищи...
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