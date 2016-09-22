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    Мутко: «Планируем ввести потолок зарплат, чтобы условный «Рубин» не переманивал молодежь деньгами»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко признался, что в ближайшем будущем в РФПЛ планируется введение потолка зарплат для молодых российских футболистов.

    «Есть целый комплекс мер: от лимита до заработной платы, до первого контракта молодого футболиста, где должен быть определенный потолок. Все эти меры надо принимать совместно с профессиональным футбольным сообществом.

    Но вопрос в том, что потолок зарплат будет тяжело контролировать. Я считаю, что он возможен в закрытом сообществе. На текущий момент он есть в двух лигах мира: НХЛ и НБА.

    Берем за пример НХЛ. Они 50% дохода от продажи продукта перечисляют клубам, 50% — игрокам. Там есть возможность устанавливать правила по своему усмотрению и желанию. А нам сейчас сложно об этом говорить. Наши клубы сами должны понять, что они переплачивают футболистам. Но их можно понять — приходится переплачивать за то, что игрок не хочет ехать в Россию, за уровень нашего чемпионата или за отсутствие инфраструктуры.

    Сейчас речь в стратегии идет больше о первом контракте, чтобы у наших молодых игроков башню не сносило. Вот здесь мы можем поставить некоторые финансовые ограничения по первому контракту. Чтобы не случалось такой ситуации: играл Рифат Жемалетдинов в «Локомотиве», а тут ему предложили больше в «Рубине», и он побежал туда. Чтобы условный «Рубин» не имел права переманить игрока деньгами, который должен отыграть первые несколько лет в клубе.

    Возможна и другая норма. В заявке клуба будет 25 человек, где должно быть не менее трех доморощенных игроков в возрасте до 21 или 23 лет. Здесь нужно четко пояснить, что такое доморощенный игрок. Это прописано во всех ведущих лигах мира, в Германии например. Доморощенный — тот футболист, который провел в структуре клуба не менее четырех лет, при этом он не обязательно должен быть воспитанником. Тогда появится какой-то шанс закрепиться у игрока», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    22.09.2016 18:17
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +11234

      alp 22 сентября 2016, 23:01

      мутко уже облажался на своем посту. какого хера ему дают второй шанс не пойму. кому то нравиться плясать на граблях

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 сентября 2016, 22:47

      вот сука какая...а про зенит молчит и др.клубы(((

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 22 сентября 2016, 22:49

      зенит пожизненно подманивает деньгами всех и молодежь..которые сидят потом на лавке.про это молчит!

      -1
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      Рейтинг: +889

      Krics 22 сентября 2016, 20:29

      Условный "Рубин" или реальный бомжатниК.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 20:14

      Хорошо, а такой случай, когда игрок перспективный, но у него нет на данный момент возможности выиграть конкуренцию и аренда не вариант, нужно уходить с концами в более слабый клуб, для получения игровой практики, что тогда?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 сентября 2016, 19:54

      -" Взять все и поделить. А то у некоторых штанов 20 пар, живет в 7 комнатах."
      _" Прекрасно, доктор скольким мы сегодня отказали"
      -"13 человек"
      -" 390 рублей. С вас Шариков, 130"

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      человек просто 22 сентября 2016, 19:40

      Что за чушь, равнять зарплаты. Если у клуба больше финансирование то и заплатить он может больше. И позволить игроков покруче. Даже у мелкого клерка Газпрома зарплата намного больше, чем зарплата у продавщицы из продмага. Или почесному тоже сравняем?

      -2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 сентября 2016, 19:26

      ещё потолок должностей не помешает

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 сентября 2016, 18:49

      Значит, условному "Рубину" переманивать игроков низззя, а безусловным ЦСКА, "Спартаку", "Зениту" - можно?

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > multiscan 22 сентября 2016, 18:57

      У Спартака своих хватает.

      -2
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > multiscan 22 сентября 2016, 19:02

      а кого спартак переманил? а вот бомжи многих уже посадили на лавки причем лавки в дубле

      -1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > multiscan 22 сентября 2016, 19:42

      Если ты про Зобнина то он выбрал скорее участие в РФПЛ а не в ФНЛ

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 сентября 2016, 18:40

      Ха,как обычно оставят куча лазеек,чтобы обойти этот контроль.Это типа зарплаты в конвертах

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 18:39

      будет как и в политике, т.е. : предвыборные обещания - красивые речи - избрание президента - слив обещанных реформ в долгий ящик

      2
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