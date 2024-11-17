Гаврилов: «Даже ветераны «Спартака» обыграли бы Бруней»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча Россия – Бруней (11:0).

«Такое впечатление, как будто сборная Брунея впервые увидела мяч. Результат говорит сам за себя. Для меня это несерьезно.

Думаю, даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их», – сказал Гаврилов.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Валерия Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

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