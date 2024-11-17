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    • Тарханов объяснил, почему Дзюбу не нужно вызывать в сборную России под рекорд

    Тарханов объяснил, почему Дзюбу не нужно вызывать в сборную России под рекорд

    Бывший тренер ЦСКА, «Спартака» Александр Тарханов не рекомендует вызывать Артема Дзюбу в сборную России с целью побить рекорд по голам.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    – Когда Дзюба объявил о желании вернуться в сборную, футбольный мирок разделился. Кто-то говорил: «Почему бы не вызвать Артема на матчи с Брунеем и Сирией? Надо дать ему шанс побить рекорд Кержакова». Другие возражали: «Сборная – не место для искусственных достижений». Ваше мнение?

    – Изначально я был среди тех, кто считал, что Дзюба заслужил шанс на рекорд. Думал – пусть забьет Брунею и войдет в историю.

    Но потом понял, что это будет несправедливо по отношению к Кержакову. Он-то серьезным соперникам забивал. А если бы его выпускали в товарищеских матчах с командами уровня Брунея, Кубы, Сирии, наколотил бы не 30 мячей – в полтора раза больше.

    Возможно, Дзюба еще сыграет за сборную – например, в прощальном матче. Но в любом случае соперник должен быть статусным. Вот если Артем в этой игре забьет, тогда его рекорд точно не назовут искусственным.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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