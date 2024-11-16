Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда я вернусь»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков планирует вернуться в клуб.

«У меня есть тренерская категория «A». Я могу попробовать себя где-нибудь тренером, чтобы понять – мое это или нет. Я бы пошел в клуб и из Второй лиги, и из Первой лиги. Команду РПЛ без опыта не дадут.

Пошел бы я тренировать ЦСКА или «Зенит» в будущем? Что будет в будущем – я не знаю. Может, я сейчас детей потренирую и решу, что это не мое. Надо смотреть на вещи реально. Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и «Зенит» не пойду тренировать.

Когда «Спартак» станет чемпионом? Скоро. Когда я вернусь в «Спартак» – чем быстрее, тем лучше», – сказал Глушаков.

Денис был в «Спартаке» в 2013-2019 годах.

С командой он брал РПЛ.

Сейчас Глушаков числится в «Химках», но в команде не находится.

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