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    Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда я вернусь»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков планирует вернуться в клуб.

    «У меня есть тренерская категория «A». Я могу попробовать себя где-нибудь тренером, чтобы понять – мое это или нет. Я бы пошел в клуб и из Второй лиги, и из Первой лиги. Команду РПЛ без опыта не дадут.

    Пошел бы я тренировать ЦСКА или «Зенит» в будущем? Что будет в будущем – я не знаю. Может, я сейчас детей потренирую и решу, что это не мое. Надо смотреть на вещи реально. Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и «Зенит» не пойду тренировать.

    Когда «Спартак» станет чемпионом? Скоро. Когда я вернусь в «Спартак» – чем быстрее, тем лучше», – сказал Глушаков.

    • Денис был в «Спартаке» в 2013-2019 годах.
    • С командой он брал РПЛ.
    • Сейчас Глушаков числится в «Химках», но в команде не находится.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1731769062
    То есть никогда?
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    Цугундeр
    1731769602
    "Что-то здесь запахло падалью!"(с)
    Ответить
    FCSpartakM
    1731770081
    Такие люди как Дзюба или Глушак будут замечательными физруками с их характерами, где все вокруг виноваты
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    ...уефан
    1731771260
    ...сосредоточится на самогоне, не распыляйся...
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