Непомнящий назвал российского игрока из РПЛ, у которого нет недостатков

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий оценил талант полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«У Батракова просто нет слабых мест. Это не очень правильная оценка, но он хорош во всeм: он делает сумасшедший объeм, качественно работает с мячом, не теряя его. Так двигать мяч вперeд мало кому удаeтся, он отдаeт почти все передачи вперeд.

Мне кажется, у него великолепный характер, и слава его родителям и тренерам, которые с ним работали. К нему не придраться, у него нет недостатков», – сказал Непомнящий.

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

Алексей – воспитанник «Локомотива».

Игроку уже повысили зарплату в рамках действующего контракта.

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