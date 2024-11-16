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    • Генеральный секретарь РФС объяснил, зачем был нужен матч Россия – Бруней

    Генеральный секретарь РФС объяснил, зачем был нужен матч Россия – Бруней

    Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, высказался о значении товарищеского матча Россия – Бруней (11:0).

    – Зачем сборной России нужны матчи с такими соперниками, как Бруней? Что они дают сборной?

    – Я думаю, что атмосфера матча на стадионе в Краснодаре, а до этого в Москве и Волгограде – лучше всего отвечают на этот вопрос. Матчи национальной команды – это праздник для болельщиков нашей страны, и дополнительная ответственность – для футболистов и тренеров. Плюс, что немаловажно, международные матчи нашей команды идут в зачет официального рейтинга ФИФА, где нам даже в эпоху отстранения от официальных соревнований удается оставаться в четвертом десятке сильнейших команд планеты из более чем 200.

    – В сборной Брунея играют полупрофессионалы: нефтяники, полицейские и военные. Это не смущало при организации матча и как вообще происходит поиск соперников?

    – В сборных Сан-Марино, Гибралтара, Фарерских островов, выступающих в отборочных матчах европейского континента, точно так же играют полупрофессионалы. В мире достаточно много стран, где, лишь играя в футбол, люди элементарно не смогут прокормить свою семью. Не вижу в этом ничего предосудительного. Тренерский штаб решает свои задачи, в городе – праздник, на трибунах почти 30 тысяч, мы набираем очки в мировой рейтинг – что тут может смущать.

    – Краснодар – город, в который нельзя добраться на самолете. Из-за этого путь сборной России и сборной Брунея до места проведения матча увеличился. Почему матч с Брунеем провели здесь, а не в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге или Саранске?

    – Каждый год мы стараемся проводить матчи национальной сборной в различных регионах нашей страны, чтобы подарить людям праздник. Ведь в рамках проведения матчей предусмотрена масштабная развлекательная программа для болельщиков, медиа активности для журналистов, проходят открытые тренировки для ребят из местных спортшкол. В Краснодаре сборная играла в последний раз семь лет назад. Считаем, что Краснодар этот праздник заслужил и принял сборную очень гостеприимно. Мы благодарны клубу и всем краснодарским болельщикам за поддержку!

    • Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.
    • Команду тренирует бразилец Винисиус Эутропио.
    • Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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