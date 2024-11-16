70-летний Тарханов заявил, что отжимается по 100 раз в день

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов рассказал, что делает ежедневную зарядку.

– Утро по-прежнему начинаете с зарядки?

– Обязательно! У меня давние проблемы со спиной. Еще в 1980-м в матче с киевским «Динамо» кто-то из защитников так засадил в борьбе за мяч, что потом пришлось долго крестец лечить. Периодически накатывала жуткая боль, при резких движениях вылетал межпозвоночный диск.

Помню, был уже главным тренером ЦСКА. Пригласили на совещание к Павлу Грачеву, министру обороны. Говорит: «От футбольного клуба нужно срочно составить письмо на мое имя. Привезешь?»

Я несусь в наш офис, расположенный в армейском манеже на Ленинградском проспекте. Перепрыгиваю через четыре ступеньки, неудачно приземляюсь – и опять диск выскакивает. К министру возвращаюсь скрюченным, протягиваю письмо. Тот в шоке: «Ты же час назад уходил здоровым...»

Чтобы избавиться от мучений, начал спину закачивать. Каждый день занимаюсь минимум час, специальный комплекс упражнений. В конце всегда отжимания и приседания. И то и другое – по сто раз. Правда, за четыре подхода. Два – по 30 и два – по 20. Для меня это норма.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов